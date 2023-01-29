Torreira yine müthişti

Aslan'ın orta sahadaki kalbi Lucas Torreira, Giresunspor deplasmanında yine harika bir performans gösterdi. Uruguaylı yıldız 70 dakika sahada kaldı. 10 ikili mücadelenin 9'unu kazandı. 6 top çaldı. 75 defa topla buluşarak yine sorumluuktan kaçmadı. Yerini Berkan Kutlu'ya bırakırken taraftar onu ayakta alkışladı.
Aslan'ınorta sahadaki kalbi Lucas Torreira, Giresunspor deplasmanında yine harika bir performans gösterdi. Uruguaylı yıldız 70 dakika sahada kaldı. 10 ikili mücadelenin 9'unu kazandı. 6 top çaldı. 75 defa topla buluşarak yine sorumluuktan kaçmadı. Yerini Berkan Kutlu'ya bırakırken taraftar onu ayakta alkışladı.