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Terminatör!

Deplasmanda 4-0’lık müthiş bir galibiyete imza attı. Süper Lig tarihinde ilk kez tek sezonda üst üste 10 galibiyet aldı. F.Bahçe’yle arasındaki farkı 7’ye çıkardı

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 29 Ocak 2023 Pazar 06:50
Terminatör!
Galatasaray rakip tanımıyor. Sarı-kırmızılı ekip, deplasmanda Giresunspor'u 4-0 mağlup etti ve şampiyonluk yolunda emin adımlarla ilerlemeye devam etti. Sarı-kırmızılı ekibe 3 puanı getiren golleri 45+3. dakikada Dries Mertens, 60. dakikada Leo Dubois, 88. dakikada Milot Rashica ve 90+5. dakikada Yunus Akgün attı. Galatasaray'ın başarılı ismi Mauro İcardi, 45. dakikada bir penaltıdan yararlanamadı. Arjantinli yıldızın vuruşunu kaleci Onurcan kurtardı. Ligdeki puanını 48'e çıkaran Cimbom maç fazlasıyla ikinci sıradaki Fenerbahçe'ye 7 puan fark attı.
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