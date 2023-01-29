Terminatör!

Galatasaray rakip tanımıyor. Sarı-kırmızılı ekip, deplasmanda Giresunspor'u 4-0 mağlup etti ve şampiyonluk yolunda emin adımlarla ilerlemeye devam etti. Sarı-kırmızılı ekibe 3 puanı getiren golleri 45+3. dakikada Dries Mertens, 60. dakikada Leo Dubois, 88. dakikada Milot Rashica ve 90+5. dakikada Yunus Akgün attı. Galatasaray'ın başarılı ismi Mauro İcardi, 45. dakikada bir penaltıdan yararlanamadı. Arjantinli yıldızın vuruşunu kaleci Onurcan kurtardı. Ligdeki puanını 48'e çıkaran Cimbom maç fazlasıyla ikinci sıradaki Fenerbahçe'ye 7 puan fark attı.