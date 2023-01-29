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Spor yazarları Giresunspor - Galatasaray maçını değerlendirdi

Son dakika Galatasaray haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında Giresunspor ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Sarıkırmızılılar mücadeleden 4-0'lık galibiyetle ayrılarak 3 puanın sahibi oldu. Fotomaç Gazetesi yazarları, Giresunspor - Galatasray maçını dikkat çeken ifadelerle değerlendirdi. İşte o yazılar... (GS spor haberi)-

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 29 Ocak 2023 Pazar 07:30 Güncelleme Tarihi: 29 Ocak 2023 Pazar 07:41
Spor yazarları Giresunspor - Galatasaray maçını değerlendirdi

ERMAN TOROĞLU - OKAN BURUK'UN HAKKINI VERELİM

Giresunspor ile Galatasaray arasında sıklet farkı var. Biri ağır sıklet, biri hafif sıklet ama hafif sıklet olan Giresun, iyi organize olmuş bir takım. Güzel mücadele ediyorlar ve bir şablonları var, onu oynuyorlar.

Spor yazarları Giresunspor - Galatasaray maçını değerlendirdi

Güçleri yeter yetmez ama bu takım biliyorsunuz, ne maçlar kazandı sezon başında büyüklere karşı. Bu tip takımlar tehlikeli takımlardır. Hafife almaya gelmez, özellikle küçük görmeye gelmez.

Spor yazarları Giresunspor - Galatasaray maçını değerlendirdi

Dün Galatasaray, rakibini küçük görmedi. Sahada kavga etmeyen, mücadele etmeyen futbolcuları yoktu. Yani futbol topunu ayaklarının burnuyla oynamadılar. Rakibe saygı gösterdiler ve haklı bir galibiyet aldılar. Kolay değil, bu kadar seriyi yakalamak.

Spor yazarları Giresunspor - Galatasaray maçını değerlendirdi

Sarı-kırmızılıların bir avantajı, futbolcular birbirlerini artık iyi tanıyorlar. Çok çabuk, bakmadan topun yönünü değiştirip hızlı hücuma çıkıyorlar. Haliyle de o zaman fark sahada gözüküyor.

Spor yazarları Giresunspor - Galatasaray maçını değerlendirdi

Giresun nemli bir kent. Yağmur çok alır ama sahanın zeminine bakın, bir de dönün başka şehirlerdeki, mesela Antalya'nın zeminine bakın. Demek ki buradakiler ciddi çalışmalar. Onlara tebrikler…

Spor yazarları Giresunspor - Galatasaray maçını değerlendirdi

Sarı-kırmızılılarda kadro geniş, girenle çıkan fazla fark etmiyor ama Okan Buruk'un da hakkını verelim, bu kadroyu doğru kullanıyor. Forma adaletini de iyi yaptığı zaman sorun çıkmaz.

Spor yazarları Giresunspor - Galatasaray maçını değerlendirdi

Hakem için fazla bir şey söylemeyeceğim. Çünkü babalıoğullu şekilden bir hakem. Eh işte, kolay maç olursa idare ediyor. Yoksa zor maçı çözecek bir adam değil.

Spor yazarları Giresunspor - Galatasaray maçını değerlendirdi

SERKAN KORKMAZ- ALKIŞLAR BURUK'A

Belki çok sıkıcı bir ifade ama "kolay maç yok" değerli futbolseverler. Dün akşam 4-0 bitmiş bir maça rağmen bu gerçeği bir kez daha idrak ettik…

Spor yazarları Giresunspor - Galatasaray maçını değerlendirdi

Giresunspor iyi bir takım olduğunu ligin lideri karşısında da göstermeye başardı.

Spor yazarları Giresunspor - Galatasaray maçını değerlendirdi

Okan Buruk'un, Abdülkerim'in yokluğunda sol bekte Dubois'yı tercih etmesi ne kadar mantıklıysa Barış Alper'le başlayıp ısrar etmesi o denli tuhaftı.

Spor yazarları Giresunspor - Galatasaray maçını değerlendirdi

İlk yarıda bir penaltı birkaç da gol pozisyonundan faydalanamayan sarı kırmızılarda Oliveira, Mertens, Kerem ve hatta bir miktar da Torreira standartlarının altındaydı.

Spor yazarları Giresunspor - Galatasaray maçını değerlendirdi

Icardi gibi bir devi penaltı durduran kaleci Onurcan Mertens'in fırsatçılığıyla gelen Galatasaray golünde hayli talihsizdi.

Spor yazarları Giresunspor - Galatasaray maçını değerlendirdi

Savunmada toy Emin'e destek olan Dubois harika bir golle farkı ikiye çıkardığında Giresun her an beraberlik golünü bulabileceği kadar büyük bir baskı kurmuş haldeydi.

Spor yazarları Giresunspor - Galatasaray maçını değerlendirdi

Galatasaray kritik isimlerinin bireysel performanslarındaki düşüşleri, fikstürde doğru döneme denk geldiği için çok şanslı.

Spor yazarları Giresunspor - Galatasaray maçını değerlendirdi

Neyse ki Okan Hoca oyuncu değişiklerini bu kez tam zamanında yapmayı başardı. Galatasaray öyle ya da böyle kazanıyor. Ümraniye karşısında da kazanması kuvvetle muhtemel.

Spor yazarları Giresunspor - Galatasaray maçını değerlendirdi

İçerde oynanacak Trabzon maçında, Avcı'nın takımı deplasmanda kötü oynuyor olsa bile hayli zorlu geçecek. Rekordan rekora koşan Okan Buruk'u alkışlamaktan ellerim nasır tuttu.

Spor yazarları Giresunspor - Galatasaray maçını değerlendirdi

Fakat takımının ezberinde bir iki dokunuş yapmazsa tatsız bir kazaya uğrayabileceğini hesaba katmalı.

Spor yazarları Giresunspor - Galatasaray maçını değerlendirdi

LEVENT TÜZEMEN - ENERJİ SANTRALİ TORREİRA

Galatasaray'ı galibiyete, Okan Buruk'u rekora götüren 3 önemli etken vardı;

Spor yazarları Giresunspor - Galatasaray maçını değerlendirdi

1- Oyuncuların kazanma alışkanlığı.. 2- Galatasaray'ın takım halinde oynama pratiği.. 3- Dirençli ve mücadeleci bir oyun..

Spor yazarları Giresunspor - Galatasaray maçını değerlendirdi

Galatasaray belki çok iyi oynamadı, maçın kontrolünü hep elinde tuttu. Örneğin Kerem top kontrolünde hatalar yaptı ama hiç kaytarmadı ve iki golün de başlangıcında imzası vardı.

Spor yazarları Giresunspor - Galatasaray maçını değerlendirdi

Barış Alper ayağındaki topları kaptırdı ancak müthiş koştu, santrfor mevkiinde buluştuğu topları hep İcardi'ye indirdi.

Spor yazarları Giresunspor - Galatasaray maçını değerlendirdi

Mertens, etkisizdi yine de ilk golü takipçiliği sayesinde attı. Galatasaray'da Oliveira gibi orta kalitede oynayan oyuncular vardı ama onlar bu eksikliklerini çok koşarak, rakibi kovalayarak, tekmeye kafa sokarak ve savunmaya yardıma gelerek kapattı.

Spor yazarları Giresunspor - Galatasaray maçını değerlendirdi

Penaltıyı kaçıran İcardi öncelikle Giresun savunmasına sürekli rahatsızlık verdi ve orta alana gelip kenarlardan bindiren arkadaşlarına pas servisleri yaptı.

Spor yazarları Giresunspor - Galatasaray maçını değerlendirdi

İcardi'nin koşu ezberine Yunus, Kerem, Barış ve Rachica ayak uydurursa Arjantinli yıldız gol atma konusunda sorun yaşamaz.

Spor yazarları Giresunspor - Galatasaray maçını değerlendirdi

Dubois'nın attığı ve vuruş kalitesi çok güzel olan gol öncesi İcardi'nin pası egoizmden uzaktı. Lucas, orta alanda enerji santrali gibi çalıştı. Boey ve Dubois kanatlardan etkili hücum etti.

Spor yazarları Giresunspor - Galatasaray maçını değerlendirdi

Galatasaray'da kaleci Muslera ile Emin Bayram hatasız oynadı. Oyunu geriden yöneten, akıllı atak başlatan ve mükemmel yer tutan Muslera'yı Galatasaray pamuklar içinde saklasın.

Spor yazarları Giresunspor - Galatasaray maçını değerlendirdi

Emin Bayram çabukluğunun yanı sıra kademe hatası yapmayıp Giresun'un çok kritik gollük iki atağını mükemmel önledi. Rachica ile Yunus gol atmaları üzerlerindeki "Gol atamıyorum" baskısını kaldıracaktır.

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