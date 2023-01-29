Haberler Galatasaray Ömer Üründül Okan Buruk'a seslendi! "Bir uyarım var..."

Ömer Üründül Okan Buruk'a seslendi! "Bir uyarım var..."

Son dakika Galatasaray haberleri... Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında Galatasaray deplasmanda Giresunspor'u yenerek liderliğini sürdürdü. Sabah Gazetesi yazarı Ömer Üründül de mücadeleyi değerlendirirken Okan Buruk'a bir uyarıda bulundu. İşte ayrıntılar... (GS spor haberleri)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 29 Ocak 2023 Pazar 09:06
Ömer Üründül Okan Buruk'a seslendi! "Bir uyarım var..."

ÖMER ÜRÜNDÜL - KİMSE SANMASIN G.SARAY İYİYDİ...

Giresunspor, kapasitesi sınırlı dar bir kadroya sahip.

Ömer Üründül Okan Buruk'a seslendi! "Bir uyarım var..."

Bu tip bir kadroda ilk 11'in üç oyuncusu birden yoksa bu çok büyük bir handikap teşkil eder.

Ömer Üründül Okan Buruk'a seslendi! "Bir uyarım var..."

Galatasaray dün gece deplasmanda farklı bir galibiyet aldı.

Ömer Üründül Okan Buruk'a seslendi! "Bir uyarım var..."

Ama kimse zannetmesin ki Galatasaray iyi futbol oynadı. Bana göre tam tersi kötü bir futbol oynadı.

Ömer Üründül Okan Buruk'a seslendi! "Bir uyarım var..."

Maçın geneline baktığımız zaman Giresun'un sonunu getiremediği, kaçırdığı çok ciddi pozisyonlar var.

Ömer Üründül Okan Buruk'a seslendi! "Bir uyarım var..."

Galatasaray önce ilk yarıda rakip oyuncunun hediyesiyle bir penaltı kazandı.

Ömer Üründül Okan Buruk'a seslendi! "Bir uyarım var..."

Bunu Icardi değerlendiremedi ama hemen sonrasında penaltıyı başarı ile kurtaran kaleci Onurcan'ın basit hatasıyla skor avantajı yakalandı.

Ömer Üründül Okan Buruk'a seslendi! "Bir uyarım var..."

İkinci yarıda yine Galatasaray etkili değildi. Giresun sık sık geliyordu.

Ömer Üründül Okan Buruk'a seslendi! "Bir uyarım var..."

Bu defa da Giresun kendi kazandığı bir faul atışında ilk vuruşta topu pas diye rakibe atınca bu atağın gelişiminde Dubois kaliteli bir gole imza attı ve takımı rahatlattı.

Ömer Üründül Okan Buruk'a seslendi! "Bir uyarım var..."

Giresun atakları değerlendirememeye devam etti ve yine bir hatayla 3. gol ardından 4. gol geldi.

Ömer Üründül Okan Buruk'a seslendi! "Bir uyarım var..."

Galatasaray'daki genel performanslara bakalım...

Ömer Üründül Okan Buruk'a seslendi! "Bir uyarım var..."

Dubois çok güzel gol attı ama sol taraf yapısına uygun olmadığından bu kanadın işlerlik kazanması mümkün olmuyor.

Ömer Üründül Okan Buruk'a seslendi! "Bir uyarım var..."

Icardi, Mertens ve Oliveira fiziki açıdan iyi değiller ama kaliteleriyle bu ligde işi idare ediyorlar.

Ömer Üründül Okan Buruk'a seslendi! "Bir uyarım var..."

Torreira ise takımın dinamosu bütün karşı ataklarda her tarafa engel olmaya çalışan bir oyuncu tipi.

Ömer Üründül Okan Buruk'a seslendi! "Bir uyarım var..."

Kerem ise bir şeyler yapmak için uğraştı ama çok dağınık oynadı.

Ömer Üründül Okan Buruk'a seslendi! "Bir uyarım var..."

Okan Buruk'a bir uyarım var, sana en sıkıntılı döneminde hayat veren Gomis'i harcama.

Ömer Üründül Okan Buruk'a seslendi! "Bir uyarım var..."

Bir önceki maç hiç oynatmadı, dün de dakika 87'de aldı, böyle vefa olmaz.

Ömer Üründül Okan Buruk'a seslendi! "Bir uyarım var..."

Üstelikte Icardi güçlü değilken ve skor rahatken. Şimdi okuyucularım diyecek ki "4 farkla kazanan takımı eleştiriyorsun..."

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