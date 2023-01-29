Kaan Ayhan Galatasaray'da

Okan Buruk'un transfer raporu doğrultusunda çalışmalarını sürdüren G.Saray bombayı patlattı. Sarı-kırmızılılar, birçok takımın takibinde olan Kaan Ayhan'da mutlu sona ulaştı. İtalya'da Sassuolo forması giyen 28 yaşındaki savunmacı için sessiz ve derinden bir transfer operasyonu yürüten Cimbom, Kaan'ı kiralamak için kulübüyle el sıkıştı. Milli oyuncunun satın alma opsiyonu da Aslan'da olacak.

4 MİLYON'A ALACAK

Kaan Ayhan için yapılan anlaşmada zorunlu satın alma opsiyonu maddesi yer alacak. Sarı-kırmızılı ekip,sezon sonunda Sassuolo'ya 4 milyon euro bonservis ücreti ödeyerek oyuncunun tapusunu almış olacak. Bu sezon Sassuolo'da 11 maçta forma şansı bulan Kaan Ayhan 630 dakika sahada kaldı. 28 yaşındaki savunma oyuncusu rakip fileleri 1 kez havalandırmayı başardı.

TAM BİR JOKER

28 yaşındaki oyuncu, stoper, sağ bek ve orta saha pozisyonlarında oynuyor. Kaan Ayhan milli formayla ise çıktığı 51 maçta 5 kez fileleri sarstı.