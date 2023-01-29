Galatasaray'da Ümraniyespor maçı hazırlıkları başladı

Lider Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında 1 Şubat Çarşamba günü sahasında HangiKredi Ümraniyespor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetiminde dinamik ısınmayla başlayan idman, iki grup halinde 5'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman, birebir oyunun ardından çift kale maçla sona erdi.
Galatasaray, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.
📸 Galatasarayımız, Süper Lig'in 22. haftasında oynayacağı HangiKredi Ümraniyespor karşılaşmasının hazırlıklarına bu sabah geçekleştirdiği antrenmanla başladı. 💪 #GSvÜMR pic.twitter.com/Jr2x00eVxu— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) January 29, 2023