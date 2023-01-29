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Galatasaray'da Ümraniyespor maçı hazırlıkları başladı

Son dakika Galatasaray haberleri... Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında sahasında Ümraniyespor'u ağırlayacak Galatasaray, bu mücadelenin hazırlıklarına yaptığı idmanla başladı. (GS spor haberleri)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 29 Ocak 2023 Pazar 16:05
Galatasaray'da Ümraniyespor maçı hazırlıkları başladı

Lider Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında 1 Şubat Çarşamba günü sahasında HangiKredi Ümraniyespor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetiminde dinamik ısınmayla başlayan idman, iki grup halinde 5'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman, birebir oyunun ardından çift kale maçla sona erdi.

Galatasaray, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.

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