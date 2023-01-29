Haberler Galatasaray Galatasaray'da flaş Sacha Boey gelişmesi! Sporting derken...

Galatasaray'da flaş Sacha Boey gelişmesi! Sporting derken...

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Spor Toto Süper Lig'de liderliğini sürdüren Galatasaray'da Sacha Boey, bu sezon gösterdiği performansla ön plana çıkan isimlerden biri oldu. Sergilediği başarılı oyunla Avrupa kulüplerinin radarına giren yıldız oyuncuya Sporting Lizbon'un ardından bir takım daha talip oldu. İşte detaylar... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 29 Ocak 2023 Pazar 15:31
Galatasaray'da flaş Sacha Boey gelişmesi! Sporting derken...

Galatasaray, Süper Lig'in 21. haftasında konuk olduğu Giresunspor'u 4-0 mağlup etti.

Galatasaray'da flaş Sacha Boey gelişmesi! Sporting derken...

Sarı-kırmızılıların galibiyet gollerini Mertens, Dubois, Rashica ve Yunus Akgün kaydetti.

Galatasaray'da flaş Sacha Boey gelişmesi! Sporting derken...

Okan Buruk yönetiminde müthiş bir performans ortaya koyan Galatasaray, maç fazlasıyla en yakın rakibi Fenerbahçe ile puan farkını da 7'ye çıkardı.

Galatasaray'da flaş Sacha Boey gelişmesi! Sporting derken...

Maçın ardından Sassuolo'da forma giyen milli futbolcu Kaan Ayhan'ı kadrosuna kattığını açıklayan Galatasaray, ara transfer döneminde ilk takviyesini yapmış oldu.

Galatasaray'da flaş Sacha Boey gelişmesi! Sporting derken...

400 bin Euro bedelle sezon sonuna kadar kiralanacak Kaan Ayhan'ın sözleşmesinde zorunlu satın alma maddesi var.

Galatasaray'da flaş Sacha Boey gelişmesi! Sporting derken...

Galatasaray, 2 milyon 800 bin Euro karşılığında Kaan Ayhan'ın bonservisini de alacak.

Galatasaray'da flaş Sacha Boey gelişmesi! Sporting derken...

Diğer yandan Galatasaray, 2 milyon 800 bin Euro'yu Sassuolo'ya 4 yıla bölünmüş taksitler halinde ödeyecek.

Galatasaray'da flaş Sacha Boey gelişmesi! Sporting derken...

Sarı-kırmızılı takım yine Sassuolo'da forma giyen bir diğer milli yıldız Mert Müldür ile de transfer görüşmelerini devam ettiriyor.

Galatasaray'da flaş Sacha Boey gelişmesi! Sporting derken...

Galatasaray'ın bu transferi de bitirmeye yakın olduğu iddia edildi.

Galatasaray'da flaş Sacha Boey gelişmesi! Sporting derken...

Şampiyonluk mücadelesi veren Cimbom, bu transfer için sezon sonunu bekliyor.

Galatasaray'da flaş Sacha Boey gelişmesi! Sporting derken...

15 MİLYON EURO İSTENİYOR

Galatasaray, bu sezon gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Boey'nin bonservis bedelini 15 milyon euro olarak belirledi.

Galatasaray'da flaş Sacha Boey gelişmesi! Sporting derken...

Sporting Lizbon ise şu anda 10 milyon euro seviyelerine çıkmış durumda.

Galatasaray'da flaş Sacha Boey gelişmesi! Sporting derken...

Daha önce de İtalyan ekibi Udinese'nin Boey için 8 milyon euroluk teklifi geri çevrilmişti.

Galatasaray'da flaş Sacha Boey gelişmesi! Sporting derken...

Transferde gözde isim haline gelen Sacha Boey için bir talip de Fransa'dan çıktı.

Galatasaray'da flaş Sacha Boey gelişmesi! Sporting derken...

LYON DA DEVREDE

Sabah'ın haberine göre, Fransa devi Lyon'un oyuncu için harekete geçmeye hazırlandığı ifade edildi.

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