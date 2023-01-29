Galatasaray'da flaş Sacha Boey gelişmesi! Sporting derken...

Galatasaray, Süper Lig'in 21. haftasında konuk olduğu Giresunspor'u 4-0 mağlup etti.
Galatasaray, Süper Lig'in 21. haftasında konuk olduğu Giresunspor'u 4-0 mağlup etti.
Sarı-kırmızılıların galibiyet gollerini Mertens, Dubois, Rashica ve Yunus Akgün kaydetti.
Okan Buruk yönetiminde müthiş bir performans ortaya koyan Galatasaray, maç fazlasıyla en yakın rakibi Fenerbahçe ile puan farkını da 7'ye çıkardı.
Maçın ardından Sassuolo'da forma giyen milli futbolcu Kaan Ayhan'ı kadrosuna kattığını açıklayan Galatasaray, ara transfer döneminde ilk takviyesini yapmış oldu.
400 bin Euro bedelle sezon sonuna kadar kiralanacak Kaan Ayhan'ın sözleşmesinde zorunlu satın alma maddesi var.
Galatasaray, 2 milyon 800 bin Euro karşılığında Kaan Ayhan'ın bonservisini de alacak.
Diğer yandan Galatasaray, 2 milyon 800 bin Euro'yu Sassuolo'ya 4 yıla bölünmüş taksitler halinde ödeyecek.
Sarı-kırmızılı takım yine Sassuolo'da forma giyen bir diğer milli yıldız Mert Müldür ile de transfer görüşmelerini devam ettiriyor.
Galatasaray'ın bu transferi de bitirmeye yakın olduğu iddia edildi.
SACHA BOEY'İN TALİPLERİ ARTIYOR
Geçtiğimiz günlerde Portekiz basınında çıkan haberlere göre Sporting Lizbon, Sacha Boey'e talip olmuş ve yeni bir teklif için yeniden Galatasaray'ın kapısını çaldığı iddia edilmişti.
İddialara göre; Sporting Lizbon, Sacha Boey ile anlaşmaya vardı.
Fakat Galatasaray cephesi bu bilgileri henüz doğrulamıyor.
Şampiyonluk mücadelesi veren Cimbom, bu transfer için sezon sonunu bekliyor.
15 MİLYON EURO İSTENİYOR
Galatasaray, bu sezon gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Boey'nin bonservis bedelini 15 milyon euro olarak belirledi.
Sporting Lizbon ise şu anda 10 milyon euro seviyelerine çıkmış durumda.
Daha önce de İtalyan ekibi Udinese'nin Boey için 8 milyon euroluk teklifi geri çevrilmişti.
Transferde gözde isim haline gelen Sacha Boey için bir talip de Fransa'dan çıktı.
LYON DA DEVREDE
Sabah'ın haberine göre, Fransa devi Lyon'un oyuncu için harekete geçmeye hazırlandığı ifade edildi.
Sacha Boey, bu sezon Galatasaray formasıyla 18 maça çıktı.
22 yaşındaki sağ bek, 2 asist kaydetti.