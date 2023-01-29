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Galatasaray'a İspanya 2. Lig'den transfer! Myrto Uzuni...

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Transferde hareketli günler geçiren Galatasaray ile ilgili sürpriz bir iddia ortaya atıldı. Sarı-kırmızılılar, İspanya 2. Lig ekiplerinden Granada'da forma giyen Arnavut kanat oyuncusu Myrto Uzuni'yi kadrosuna katmak için harekete geçti. İşte detaylar... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 29 Ocak 2023 Pazar 13:22
Galatasaray'a İspanya 2. Lig'den transfer! Myrto Uzuni...

Spor Toto Süper Lig'de fırtına gibi esen Galatasaray, transferde de üst üste bombaları patlatıyor.

Galatasaray'a İspanya 2. Lig'den transfer! Myrto Uzuni...

Sarı kırmızılılar, 21. hafta maçında Giresunspor'u 4-0 yenerek liderliğini sürdürdü.

Galatasaray'a İspanya 2. Lig'den transfer! Myrto Uzuni...

Aslan aldığı bu zaferle ligdeki son 10 maçını da kazanmış oldu.

Galatasaray'a İspanya 2. Lig'den transfer! Myrto Uzuni...

Cimbom, Giresunspor galibiyeti sonrası flaş bir de transfere imza attı.

Galatasaray'a İspanya 2. Lig'den transfer! Myrto Uzuni...

Galatasaray, milli oyuncu Kaan Ayhan ile anlaşmaya vardığını açıkladı.

Galatasaray'a İspanya 2. Lig'den transfer! Myrto Uzuni...

Aslan'ın yine bir diğer milli futbolcu Mert Müldür transferinde de sona geldiği ifade edildi.

Galatasaray'a İspanya 2. Lig'den transfer! Myrto Uzuni...

Sarı kırmızılılar, Kaan Ayhan ve Mert Müldür'ün yanı sıra sürpriz bir girişimde daha bulundu.

Galatasaray'a İspanya 2. Lig'den transfer! Myrto Uzuni...

Dursun Özbek ve kurmaylarının, transfer operasyonunu İspanyol açıkladı.

Galatasaray'a İspanya 2. Lig'den transfer! Myrto Uzuni...

Tiempo de Juego'da yer alan ve aspor.com.tr editörü Kubilay Açıkgün'ün derlediği habere göre Galatasaray, İspanya 2. Lig takımlarından Granada'da forma giyen Myrto Uzuni'yi kadrosuna katmak istiyor.

Galatasaray'a İspanya 2. Lig'den transfer! Myrto Uzuni...

Sarı kırmızılıların Arnavut hücum oyuncusu için resmi görüşmelere başladığı kaydedildi.

Galatasaray'a İspanya 2. Lig'den transfer! Myrto Uzuni...

Ancak Granada'nın 27 yaşındaki futbolcuyu takımda tutmak istediği aktarıldı.

Galatasaray'a İspanya 2. Lig'den transfer! Myrto Uzuni...

Granada'nın olası transfer durumunda Uzuni'nin sözleşmesinde yazan 12 milyon Euro bonservis bedelini talep ettiği de haberde yer aldı.

Galatasaray'a İspanya 2. Lig'den transfer! Myrto Uzuni...

Myrto Uzuni ile Galatasaray'ın yanı sıra İngiliz ekibi Leeds United'ın da ilgilendiği not düşüldü.

Galatasaray'a İspanya 2. Lig'den transfer! Myrto Uzuni...

Uzuni, bu sezon toplamda 23 maçta görev aldı.

Galatasaray'a İspanya 2. Lig'den transfer! Myrto Uzuni...

Hücum hattında kanat ve santrfor olarak görev yapabilen yıldız isim, çıktığı 23 mücadelede 14 gol attı.

Galatasaray'a İspanya 2. Lig'den transfer! Myrto Uzuni...

Ayrıca 2 de asist yaptı.

Galatasaray'a İspanya 2. Lig'den transfer! Myrto Uzuni...

Güncel piyasa değeri 6 milyon Euro olan Uzuni'nin, İspanyol ekibiyle olan sözleşmesi 2026'da sona erecek.

Galatasaray'a İspanya 2. Lig'den transfer! Myrto Uzuni...

1.78 boyundaki futbolcu, ülke milli takımında ise 28 maçta 5 gol attı.

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