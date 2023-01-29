Galatasaray'a İspanya 2. Lig'den transfer! Myrto Uzuni...

Spor Toto Süper Lig'de fırtına gibi esen Galatasaray, transferde de üst üste bombaları patlatıyor.
Sarı kırmızılılar, 21. hafta maçında Giresunspor'u 4-0 yenerek liderliğini sürdürdü.
Aslan aldığı bu zaferle ligdeki son 10 maçını da kazanmış oldu.
Spor Toto Süper Lig'de fırtına gibi esen Galatasaray, transferde de üst üste bombaları patlatıyor.
Sarı kırmızılılar, 21. hafta maçında Giresunspor'u 4-0 yenerek liderliğini sürdürdü.
Aslan aldığı bu zaferle ligdeki son 10 maçını da kazanmış oldu.
Cimbom, Giresunspor galibiyeti sonrası flaş bir de transfere imza attı.
Galatasaray, milli oyuncu Kaan Ayhan ile anlaşmaya vardığını açıkladı.
Aslan'ın yine bir diğer milli futbolcu Mert Müldür transferinde de sona geldiği ifade edildi.
Sarı kırmızılılar, Kaan Ayhan ve Mert Müldür'ün yanı sıra sürpriz bir girişimde daha bulundu.
Dursun Özbek ve kurmaylarının, transfer operasyonunu İspanyol açıkladı.
Tiempo de Juego'da yer alan ve aspor.com.tr editörü Kubilay Açıkgün'ün derlediği habere göre Galatasaray, İspanya 2. Lig takımlarından Granada'da forma giyen Myrto Uzuni'yi kadrosuna katmak istiyor.
Sarı kırmızılıların Arnavut hücum oyuncusu için resmi görüşmelere başladığı kaydedildi.
Ancak Granada'nın 27 yaşındaki futbolcuyu takımda tutmak istediği aktarıldı.
Granada'nın olası transfer durumunda Uzuni'nin sözleşmesinde yazan 12 milyon Euro bonservis bedelini talep ettiği de haberde yer aldı.
Myrto Uzuni ile Galatasaray'ın yanı sıra İngiliz ekibi Leeds United'ın da ilgilendiği not düşüldü.
Uzuni, bu sezon toplamda 23 maçta görev aldı.
Hücum hattında kanat ve santrfor olarak görev yapabilen yıldız isim, çıktığı 23 mücadelede 14 gol attı.
Ayrıca 2 de asist yaptı.
Güncel piyasa değeri 6 milyon Euro olan Uzuni'nin, İspanyol ekibiyle olan sözleşmesi 2026'da sona erecek.
1.78 boyundaki futbolcu, ülke milli takımında ise 28 maçta 5 gol attı.
Myrto Uzuni kariyerinde Ferencvaros, NK Lokomotiva, KF Laçi, FK Apolonia ve FK Tomori Berat gibi takımlarda da forma giydi.