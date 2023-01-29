GALATASARAY HABERLERİ - Necati Ateş Giresunspor-Galatasaray maçını dikkat çeken sözlerle değerlendirdi!

Galatasaray'ın Giresunspor'u deplasmanda 4-0 yendiği maçın ardından sarı-kırmızılı takımın eski golcüsü Necati Ateş, TRT Spor ekranlarında mücadeleyi yorumladı.
Galatasaray'ın Giresunspor'u deplasmanda 4-0 yendiği maçın ardından sarı-kırmızılı takımın eski golcüsü Necati Ateş, TRT Spor ekranlarında mücadeleyi yorumladı.
İşte Ateş'in sözlerinden öne çıkanlar...
Deplasman ne olursa olsun zordur. aralık - ocak gibi kış ayları geldiğinde. Net bir galibiyet aldı Galatasaray. Net bir bütünleşme görüyorum taraftarla da her zaman.
Önündeki 9 maçın 6'sını içeride oynayacak Galatasaray. Çok büyük avantajı yakaladı.
Her oyuncusunda verim alıyor Galatasaray, Rashica giriyor atıyor, Dubois'dan muhteşem bir gol. Takımdaşlık görüntüsü de çok iyi.
Penaltı kaçıyor, dönüp golü bulabiliyor hızlıca Galatasaray. Direnci bir golle kırdıktan sonra Galatasaray'ın devamını getireceğini tahmin ediyorduk.
Giresunspor elinden geleni yapıyor, her sene elinden geleni yapıyor ama daha çok deplasman takımı gibi oynuyorlar. Açık alan bulduktan sonra daha iyi oynuyorlar. Galatasaray biraz alan daraltınca farkını ortaya çıkardı.
Gol beklentisi 3.21 görünüyordu Galatasaray'da. Giresun biraz tempoyu yükseltti ama gücü ve kalitesi Galatasaray'a yetmedi.
Galatasaray'ın gidişatı üzerine koyarak devam ediyor. Deplasmandaki görüntü de daha iyi içeriden.
10'da 10 lig galibiyeti içinde Başakşehir, Fenerbahçe galibiyetleri var. Gollü ve iyi oyunlar görüyoruz. Rakiplerini de yendiğini görüyoruz.
Rakiplerinden Trabzonspor'da yara aldı. Eğer Ümraniye'yi içeride, Trabzonspor'u içeride yenerse Galatasaray 12'de 12 yaparsa ve rakipleri de puan kaybederse şampiyonluk için çok farklı bir boyutu açabilir Galatasaray...
10 galibiyet üst üste kolay yakalanabilecek bir istatistik değil. En çok gol atan oyuncularından biri Gomis kulübede.
Bugün Rashica çıkarsa ilk topla buluşmasında golünü atacak. Rashica çok istekliydi.
Gireniyle çıkanıyla çok iyi gidiyor Galatasaray. Kazanma alışkanlığı öyle bir yere geldi ki artık herkes bir şeyler göstermek zorunda hissediyor kendini.
Icardi gol atmadı belki ama vurdu döndü gol oldu, penaltı kaçırdı. Rashica'ya çıkardığı top var gol olmayan. Dubois'nın golünde topu aldı tuttu, arkadaşına verdi.
Okan hoca artık kenardan da çok fazla bir şey yapmıyor. Herkes her şeyin farkında.
Emin'i çok beğendim, adı gibi emin oynadı. Yarınlar için hazırım ben diyor. Galibiyet serisini sürdürebilecek görüntüyü de veriyorlar.
Okan hoca üzerinde bu kadar yıldızı yönetebilecek mi deniyordu, harika da yönetiyor bir orkestra şefi gibi. Bu takımın bu hale gelmesinin en büyük pay sahibi Okan hoca.
10. haftaya kadar 10 golü vardı Galatasaray'ın. Pozisyon üretemiyor ve oyuncular geç geldi diyorduk.
Oyuncular yerini arıyordu ama Gomis'in katkısı ve ardından Icardi'nin katkısı, Mertens Barış derken ligin en iyi sağ beki Boey'in katkısı inanılmaz.
Takımın lideri her zaman Muslera, takım ne zaman ihtiyacı varsa ipten aldı. Şampiyonluğa taraftarıyla yürüyen bir Galatasaray var.