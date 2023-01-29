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GALATASARAY HABERLERİ - Necati Ateş Giresunspor-Galatasaray maçını dikkat çeken sözlerle değerlendirdi!

Son dakika Galatasaray haberleri... Süper Lig'de lider konumda bulunan Galatasaray son olarak deplasmanda karşılaştığı Giresunspor'u da farklı mağlup etmeyi başardı. Sarı-kırmızılı takımın eski golcüsü Necati Ateş, mücadeleyi yorumlarken dikkat çeken ifadeler kullandı. (GS spor haberleri)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 29 Ocak 2023 Pazar 10:23
GALATASARAY HABERLERİ - Necati Ateş Giresunspor-Galatasaray maçını dikkat çeken sözlerle değerlendirdi!

Galatasaray'ın Giresunspor'u deplasmanda 4-0 yendiği maçın ardından sarı-kırmızılı takımın eski golcüsü Necati Ateş, TRT Spor ekranlarında mücadeleyi yorumladı.

GALATASARAY HABERLERİ - Necati Ateş Giresunspor-Galatasaray maçını dikkat çeken sözlerle değerlendirdi!

İşte Ateş'in sözlerinden öne çıkanlar...

GALATASARAY HABERLERİ - Necati Ateş Giresunspor-Galatasaray maçını dikkat çeken sözlerle değerlendirdi!

Deplasman ne olursa olsun zordur. aralık - ocak gibi kış ayları geldiğinde. Net bir galibiyet aldı Galatasaray. Net bir bütünleşme görüyorum taraftarla da her zaman.

GALATASARAY HABERLERİ - Necati Ateş Giresunspor-Galatasaray maçını dikkat çeken sözlerle değerlendirdi!

Önündeki 9 maçın 6'sını içeride oynayacak Galatasaray. Çok büyük avantajı yakaladı.

GALATASARAY HABERLERİ - Necati Ateş Giresunspor-Galatasaray maçını dikkat çeken sözlerle değerlendirdi!

Her oyuncusunda verim alıyor Galatasaray, Rashica giriyor atıyor, Dubois'dan muhteşem bir gol. Takımdaşlık görüntüsü de çok iyi.

GALATASARAY HABERLERİ - Necati Ateş Giresunspor-Galatasaray maçını dikkat çeken sözlerle değerlendirdi!

Penaltı kaçıyor, dönüp golü bulabiliyor hızlıca Galatasaray. Direnci bir golle kırdıktan sonra Galatasaray'ın devamını getireceğini tahmin ediyorduk.

GALATASARAY HABERLERİ - Necati Ateş Giresunspor-Galatasaray maçını dikkat çeken sözlerle değerlendirdi!

Giresunspor elinden geleni yapıyor, her sene elinden geleni yapıyor ama daha çok deplasman takımı gibi oynuyorlar. Açık alan bulduktan sonra daha iyi oynuyorlar. Galatasaray biraz alan daraltınca farkını ortaya çıkardı.

GALATASARAY HABERLERİ - Necati Ateş Giresunspor-Galatasaray maçını dikkat çeken sözlerle değerlendirdi!

Gol beklentisi 3.21 görünüyordu Galatasaray'da. Giresun biraz tempoyu yükseltti ama gücü ve kalitesi Galatasaray'a yetmedi.

GALATASARAY HABERLERİ - Necati Ateş Giresunspor-Galatasaray maçını dikkat çeken sözlerle değerlendirdi!

Galatasaray'ın gidişatı üzerine koyarak devam ediyor. Deplasmandaki görüntü de daha iyi içeriden.

GALATASARAY HABERLERİ - Necati Ateş Giresunspor-Galatasaray maçını dikkat çeken sözlerle değerlendirdi!

10'da 10 lig galibiyeti içinde Başakşehir, Fenerbahçe galibiyetleri var. Gollü ve iyi oyunlar görüyoruz. Rakiplerini de yendiğini görüyoruz.

GALATASARAY HABERLERİ - Necati Ateş Giresunspor-Galatasaray maçını dikkat çeken sözlerle değerlendirdi!

Rakiplerinden Trabzonspor'da yara aldı. Eğer Ümraniye'yi içeride, Trabzonspor'u içeride yenerse Galatasaray 12'de 12 yaparsa ve rakipleri de puan kaybederse şampiyonluk için çok farklı bir boyutu açabilir Galatasaray...

GALATASARAY HABERLERİ - Necati Ateş Giresunspor-Galatasaray maçını dikkat çeken sözlerle değerlendirdi!

10 galibiyet üst üste kolay yakalanabilecek bir istatistik değil. En çok gol atan oyuncularından biri Gomis kulübede.

GALATASARAY HABERLERİ - Necati Ateş Giresunspor-Galatasaray maçını dikkat çeken sözlerle değerlendirdi!

Bugün Rashica çıkarsa ilk topla buluşmasında golünü atacak. Rashica çok istekliydi.

GALATASARAY HABERLERİ - Necati Ateş Giresunspor-Galatasaray maçını dikkat çeken sözlerle değerlendirdi!

Gireniyle çıkanıyla çok iyi gidiyor Galatasaray. Kazanma alışkanlığı öyle bir yere geldi ki artık herkes bir şeyler göstermek zorunda hissediyor kendini.

GALATASARAY HABERLERİ - Necati Ateş Giresunspor-Galatasaray maçını dikkat çeken sözlerle değerlendirdi!

Icardi gol atmadı belki ama vurdu döndü gol oldu, penaltı kaçırdı. Rashica'ya çıkardığı top var gol olmayan. Dubois'nın golünde topu aldı tuttu, arkadaşına verdi.

GALATASARAY HABERLERİ - Necati Ateş Giresunspor-Galatasaray maçını dikkat çeken sözlerle değerlendirdi!

Okan hoca artık kenardan da çok fazla bir şey yapmıyor. Herkes her şeyin farkında.

GALATASARAY HABERLERİ - Necati Ateş Giresunspor-Galatasaray maçını dikkat çeken sözlerle değerlendirdi!

Emin'i çok beğendim, adı gibi emin oynadı. Yarınlar için hazırım ben diyor. Galibiyet serisini sürdürebilecek görüntüyü de veriyorlar.

GALATASARAY HABERLERİ - Necati Ateş Giresunspor-Galatasaray maçını dikkat çeken sözlerle değerlendirdi!

Okan hoca üzerinde bu kadar yıldızı yönetebilecek mi deniyordu, harika da yönetiyor bir orkestra şefi gibi. Bu takımın bu hale gelmesinin en büyük pay sahibi Okan hoca.

GALATASARAY HABERLERİ - Necati Ateş Giresunspor-Galatasaray maçını dikkat çeken sözlerle değerlendirdi!

10. haftaya kadar 10 golü vardı Galatasaray'ın. Pozisyon üretemiyor ve oyuncular geç geldi diyorduk.

GALATASARAY HABERLERİ - Necati Ateş Giresunspor-Galatasaray maçını dikkat çeken sözlerle değerlendirdi!

Oyuncular yerini arıyordu ama Gomis'in katkısı ve ardından Icardi'nin katkısı, Mertens Barış derken ligin en iyi sağ beki Boey'in katkısı inanılmaz.

GALATASARAY HABERLERİ - Necati Ateş Giresunspor-Galatasaray maçını dikkat çeken sözlerle değerlendirdi!

Takımın lideri her zaman Muslera, takım ne zaman ihtiyacı varsa ipten aldı. Şampiyonluğa taraftarıyla yürüyen bir Galatasaray var.

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