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GALATASARAY HABERLERİ - Aslan'da Mauro Icardi tehlikesi! Sürpriz gelişme

Son dakika Galatasaray haberleri... Süper Lig'de liderliğini sürdüren Galatasaray'da Mauro Icardi tehlikesi belirdi. Fransız basını, Arjantinli oyuncunun bonservisini elinde bulunduran Paris Saint-Germain'in bu sezon kiraladığı isimlerden birini geri çağıracağını duyurdu. İşte detaylar... (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 29 Ocak 2023 Pazar 11:43
TUĞÇE ERGİNKOÇ
GALATASARAY HABERLERİ - Aslan'da Mauro Icardi tehlikesi! Sürpriz gelişme

Spor Toto Süper Lig'de sezona mutlak şampiyonluk parolasıyla başlayan Galatasaray, 21. hafta sonunda liderlik koltuğunda oturuyor.

GALATASARAY HABERLERİ - Aslan'da Mauro Icardi tehlikesi! Sürpriz gelişme

Sarı-kırmızılılarda, ligin ilk yarısı itibarıyla performansı en dikkat çekici isim Paris Saint-Germain'den kiralanan Mauro Icardi oldu.

GALATASARAY HABERLERİ - Aslan'da Mauro Icardi tehlikesi! Sürpriz gelişme

Arjantinli futbolcu, attığı goller ve yaptığı asistlerle taraftarların sevgilisi haline geldi.

GALATASARAY HABERLERİ - Aslan'da Mauro Icardi tehlikesi! Sürpriz gelişme

Öte yandan Fransız basını sürpriz bir gelişmeyi duyurdu ve sarı-kırmızılılarda Icardi tehlikesi belirdi. İşte ayrıntılar...

GALATASARAY HABERLERİ - Aslan'da Mauro Icardi tehlikesi! Sürpriz gelişme

PSG'de bu sezon yeteri kadar süre bulamayan Kosta Rikalı kaleci Keylor Navas'ın kiralanması gündeme geldi.

GALATASARAY HABERLERİ - Aslan'da Mauro Icardi tehlikesi! Sürpriz gelişme

İngiliz ekibi Nottingham Forest'la görüşmeleri ilerleten PSG, tecrübeli eldiveni kiralık olarak göndermek istiyor.

GALATASARAY HABERLERİ - Aslan'da Mauro Icardi tehlikesi! Sürpriz gelişme

Ancak bu transfer için PSG'nin önünde bir engel var. Fransız basınına göre PSG, bu sezon için oyuncu kiralama kotasını doldurdu.

GALATASARAY HABERLERİ - Aslan'da Mauro Icardi tehlikesi! Sürpriz gelişme

L'Equipe muhabiri Loic Tanzi'nin sosyal medyadan paylaştığı bilgilere göre ise kulüp, bu sezon kiralık gönderdiği oyuncularından birini geri çağıracak.

GALATASARAY HABERLERİ - Aslan'da Mauro Icardi tehlikesi! Sürpriz gelişme

Fransız ekibinin kiralık gönderdiği oyuncular ise şöyle:

GALATASARAY HABERLERİ - Aslan'da Mauro Icardi tehlikesi! Sürpriz gelişme

Mauro Icardi (Galatasaray), Georginio Wijnaldum (AS Roma), Leandro Paredes (Juventus), Layvin Kurzawa (Fulham), Abdou Diallo (RB Leipzig), Julian Draxler (Benfica), Ander Herrera (Athletic Bilbao) ve Colin Dagba (RC Strasbourg).

GALATASARAY HABERLERİ - Aslan'da Mauro Icardi tehlikesi! Sürpriz gelişme

Paris temsilcisinin kiralık sözleşmesini bozarak hangi oyuncusunu geri çağıracağı ise henüz netlik kazanmadı.

GALATASARAY HABERLERİ - Aslan'da Mauro Icardi tehlikesi! Sürpriz gelişme

Galatasaray formasıyla bu sezon 1'i Türkiye Kupası olmak üzere 10 maça çıkan Icardi, 6 gol atarken 4 de asist yaptı.

GALATASARAY HABERLERİ - Aslan'da Mauro Icardi tehlikesi! Sürpriz gelişme

MAURO ICARDI KİMDİR?

19 Şubat 1993 tarihinde Arjantin'de dünyaya geldi.

GALATASARAY HABERLERİ - Aslan'da Mauro Icardi tehlikesi! Sürpriz gelişme

Kariyerine İspanyol ekibi Vecindario altyapısında başladı.

GALATASARAY HABERLERİ - Aslan'da Mauro Icardi tehlikesi! Sürpriz gelişme

Sırasıyla Barcelona altyapısı, Sampdoria, Inter ve Paris Saint-Germain formaları giydi.

GALATASARAY HABERLERİ - Aslan'da Mauro Icardi tehlikesi! Sürpriz gelişme

İtalya pasaportu da bulunan Arjantinli yıldız, forvet mevkisinde görev yapıyor.

GALATASARAY HABERLERİ - Aslan'da Mauro Icardi tehlikesi! Sürpriz gelişme

1.81 cm boyundaki Mauro Icardi, PSG formasıyla çıktığı 92 karşılaşmada 38 gole imzasını attı 10 da asist yaptı.

GALATASARAY HABERLERİ - Aslan'da Mauro Icardi tehlikesi! Sürpriz gelişme

Icardi, kariyerinde en çok Inter'de forma giydi.

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