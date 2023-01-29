GALATASARAY HABERLERİ - Aslan'da Mauro Icardi tehlikesi! Sürpriz gelişme

Spor Toto Süper Lig'de sezona mutlak şampiyonluk parolasıyla başlayan Galatasaray, 21. hafta sonunda liderlik koltuğunda oturuyor.
Spor Toto Süper Lig'de sezona mutlak şampiyonluk parolasıyla başlayan Galatasaray, 21. hafta sonunda liderlik koltuğunda oturuyor.
Sarı-kırmızılılarda, ligin ilk yarısı itibarıyla performansı en dikkat çekici isim Paris Saint-Germain'den kiralanan Mauro Icardi oldu.
Arjantinli futbolcu, attığı goller ve yaptığı asistlerle taraftarların sevgilisi haline geldi.
Öte yandan Fransız basını sürpriz bir gelişmeyi duyurdu ve sarı-kırmızılılarda Icardi tehlikesi belirdi. İşte ayrıntılar...
PSG'de bu sezon yeteri kadar süre bulamayan Kosta Rikalı kaleci Keylor Navas'ın kiralanması gündeme geldi.
İngiliz ekibi Nottingham Forest'la görüşmeleri ilerleten PSG, tecrübeli eldiveni kiralık olarak göndermek istiyor.
Ancak bu transfer için PSG'nin önünde bir engel var. Fransız basınına göre PSG, bu sezon için oyuncu kiralama kotasını doldurdu.
L'Equipe muhabiri Loic Tanzi'nin sosyal medyadan paylaştığı bilgilere göre ise kulüp, bu sezon kiralık gönderdiği oyuncularından birini geri çağıracak.
Fransız ekibinin kiralık gönderdiği oyuncular ise şöyle:
Mauro Icardi (Galatasaray), Georginio Wijnaldum (AS Roma), Leandro Paredes (Juventus), Layvin Kurzawa (Fulham), Abdou Diallo (RB Leipzig), Julian Draxler (Benfica), Ander Herrera (Athletic Bilbao) ve Colin Dagba (RC Strasbourg).
Paris temsilcisinin kiralık sözleşmesini bozarak hangi oyuncusunu geri çağıracağı ise henüz netlik kazanmadı.
Galatasaray formasıyla bu sezon 1'i Türkiye Kupası olmak üzere 10 maça çıkan Icardi, 6 gol atarken 4 de asist yaptı.
MAURO ICARDI KİMDİR?
19 Şubat 1993 tarihinde Arjantin'de dünyaya geldi.
Kariyerine İspanyol ekibi Vecindario altyapısında başladı.
Sırasıyla Barcelona altyapısı, Sampdoria, Inter ve Paris Saint-Germain formaları giydi.
İtalya pasaportu da bulunan Arjantinli yıldız, forvet mevkisinde görev yapıyor.
1.81 cm boyundaki Mauro Icardi, PSG formasıyla çıktığı 92 karşılaşmada 38 gole imzasını attı 10 da asist yaptı.
Icardi, kariyerinde en çok Inter'de forma giydi.
Milano temsilcisinde 219 karşılaşmaya çıkarken 124 gol kaydetti.
Yıldız futbolcunun güncel piyasa değeri ise 17.5 milyon euro...