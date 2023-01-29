Haberler Galatasaray Erman Toroğlu'dan Okan Buruk'a övgü: Hakkını verelim!

Erman Toroğlu'dan Okan Buruk'a övgü: Hakkını verelim!

Süper Lig'in 21. haftasında Galatasaray deplasmanda Giresunspor'u mağlup etti. Fotomaç yazarı Erman Toroğlu karşılaşmayı değerlendirirken Okan Buruk ile ilgili de övgü dolu ifadeler kullandı. İşte Toroğlu'nun o yazısı...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 29 Ocak 2023 Pazar 06:50
Erman Toroğlu'dan Okan Buruk'a övgü: Hakkını verelim!

Giresunspor ile Galatasaray arasında sıklet farkı var.

Erman Toroğlu'dan Okan Buruk'a övgü: Hakkını verelim!

Biri ağır sıklet, biri hafif sıklet ama hafif sıklet olan Giresun, iyi organize olmuş bir takım.

Erman Toroğlu'dan Okan Buruk'a övgü: Hakkını verelim!

Güzel mücadele ediyorlar ve bir şablonları var, onu oynuyorlar.

Erman Toroğlu'dan Okan Buruk'a övgü: Hakkını verelim!

Güçleri yeter yetmez ama bu takım biliyorsunuz, ne maçlar kazandı sezon başında büyüklere karşı.

Erman Toroğlu'dan Okan Buruk'a övgü: Hakkını verelim!

Bu tip takımlar tehlikeli takımlardır.

Erman Toroğlu'dan Okan Buruk'a övgü: Hakkını verelim!

Hafife almaya gelmez, özellikle küçük görmeye gelmez.

Erman Toroğlu'dan Okan Buruk'a övgü: Hakkını verelim!

Dün Galatasaray, rakibini küçük görmedi.

Erman Toroğlu'dan Okan Buruk'a övgü: Hakkını verelim!

Sahada kavga etmeyen, mücadele etmeyen futbolcuları yoktu.

Erman Toroğlu'dan Okan Buruk'a övgü: Hakkını verelim!

Yani futbol topunu ayaklarının burnuyla oynamadılar.

Erman Toroğlu'dan Okan Buruk'a övgü: Hakkını verelim!

Rakibe saygı gösterdiler ve haklı bir galibiyet aldılar.

Erman Toroğlu'dan Okan Buruk'a övgü: Hakkını verelim!

Kolay değil, bu kadar seriyi yakalamak.

Erman Toroğlu'dan Okan Buruk'a övgü: Hakkını verelim!

Sarı-kırmızılıların bir avantajı, futbolcular birbirlerini artık iyi tanıyorlar.

Erman Toroğlu'dan Okan Buruk'a övgü: Hakkını verelim!

Çok çabuk, bakmadan topun yönünü değiştirip hızlı hücuma çıkıyorlar.

Erman Toroğlu'dan Okan Buruk'a övgü: Hakkını verelim!

Haliyle de o zaman fark sahada gözüküyor.

Erman Toroğlu'dan Okan Buruk'a övgü: Hakkını verelim!

Giresun nemli bir kent.

Erman Toroğlu'dan Okan Buruk'a övgü: Hakkını verelim!

Yağmur çok alır ama sahanın zeminine bakın, bir de dönün başka şehirlerdeki, mesela Antalya'nın zeminine bakın.

Erman Toroğlu'dan Okan Buruk'a övgü: Hakkını verelim!

Demek ki buradakiler ciddi çalışmalar.

Erman Toroğlu'dan Okan Buruk'a övgü: Hakkını verelim!

Onlara tebrikler…

Erman Toroğlu'dan Okan Buruk'a övgü: Hakkını verelim!

Sarı-kırmızılılarda kadro geniş, girenle çıkan fazla fark etmiyor ama Okan Buruk'un da hakkını verelim, bu kadroyu doğru kullanıyor.

Erman Toroğlu'dan Okan Buruk'a övgü: Hakkını verelim!

Forma adaletini de iyi yaptığı zaman sorun çıkmaz.

Erman Toroğlu'dan Okan Buruk'a övgü: Hakkını verelim!

Hakem için fazla bir şey söylemeyeceğim.

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