Erman Toroğlu'dan Okan Buruk'a övgü: Hakkını verelim!

Giresunspor ile Galatasaray arasında sıklet farkı var.
Giresunspor ile Galatasaray arasında sıklet farkı var.
Biri ağır sıklet, biri hafif sıklet ama hafif sıklet olan Giresun, iyi organize olmuş bir takım.
Güzel mücadele ediyorlar ve bir şablonları var, onu oynuyorlar.
Güçleri yeter yetmez ama bu takım biliyorsunuz, ne maçlar kazandı sezon başında büyüklere karşı.
Bu tip takımlar tehlikeli takımlardır.
Hafife almaya gelmez, özellikle küçük görmeye gelmez.
Dün Galatasaray, rakibini küçük görmedi.
Sahada kavga etmeyen, mücadele etmeyen futbolcuları yoktu.
Yani futbol topunu ayaklarının burnuyla oynamadılar.
Rakibe saygı gösterdiler ve haklı bir galibiyet aldılar.
Kolay değil, bu kadar seriyi yakalamak.
Sarı-kırmızılıların bir avantajı, futbolcular birbirlerini artık iyi tanıyorlar.
Çok çabuk, bakmadan topun yönünü değiştirip hızlı hücuma çıkıyorlar.
Haliyle de o zaman fark sahada gözüküyor.
Giresun nemli bir kent.
Yağmur çok alır ama sahanın zeminine bakın, bir de dönün başka şehirlerdeki, mesela Antalya'nın zeminine bakın.
Demek ki buradakiler ciddi çalışmalar.
Onlara tebrikler…
Sarı-kırmızılılarda kadro geniş, girenle çıkan fazla fark etmiyor ama Okan Buruk'un da hakkını verelim, bu kadroyu doğru kullanıyor.
Forma adaletini de iyi yaptığı zaman sorun çıkmaz.
Hakem için fazla bir şey söylemeyeceğim.
Çünkü babalıoğullu şekilden bir hakem.
Eh işte, kolay maç olursa idare ediyor.
Yoksa zor maçı çözecek bir adam değil.