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Dışarda acımıyor

G.Saray, bu sezon deplasmanda oynadığı 11 maçta 26 puan alırken; ikinci F.Bahçe ise 19 puanda kaldı

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 29 Ocak 2023 Pazar 06:50
Dışarda acımıyor
G.Saray bu sezon iç saha kadar dış saha maçlarında da son derece başarılı bir performans sergiliyor. Sarı-kırmızılılar bu sezon evinde oynadığı 9 maçta 22 puan toplarken, deplasmanda ise 11 karşılaşmada hanesine tam 26 puan yazdırmayı başardı. Dün akşam deplasmanda Giresunspor'u 4-0 gibi farklı bir skorla mağlup eden Aslan; bu sezon dış saha karşılaşmalarında 8 galibiyet ve 2 beraberlik alırken, sadece 1 maçta mağlubiyet elde etti. Deplasmanda oynadığı maçlarda rakip fileleri 24 kez havalandıran sarı-kırmızılılar, kalesinde ise 5 gol gördü. Aslan; bu istatistiği ile ikinci sırada olan ve dışarda 19 puan alan ezeli rakibi F.Bahçe'den 7 puan daha fazla toplamış oldu.
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