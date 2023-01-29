Dışarda acımıyor

G.Saray bu sezon iç saha kadar dış saha maçlarında da son derece başarılı bir performans sergiliyor. Sarı-kırmızılılar bu sezon evinde oynadığı 9 maçta 22 puan toplarken, deplasmanda ise 11 karşılaşmada hanesine tam 26 puan yazdırmayı başardı. Dün akşam deplasmanda Giresunspor'u 4-0 gibi farklı bir skorla mağlup eden Aslan; bu sezon dış saha karşılaşmalarında 8 galibiyet ve 2 beraberlik alırken, sadece 1 maçta mağlubiyet elde etti. Deplasmanda oynadığı maçlarda rakip fileleri 24 kez havalandıran sarı-kırmızılılar, kalesinde ise 5 gol gördü. Aslan; bu istatistiği ile ikinci sırada olan ve dışarda 19 puan alan ezeli rakibi F.Bahçe'den 7 puan daha fazla toplamış oldu.