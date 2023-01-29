Haberler Galatasaray Bülent Timurlenk Giresunspor - Galatasaray maçını yorumladı

Bülent Timurlenk Giresunspor - Galatasaray maçını yorumladı

Son dakika Galatasaray haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında Galatasaray, Giresunspor deplasmanına konuk oldu. Sarı-kırmızılılar, rakibini 4-0 mağlup ederek ligdeki galibiyet serisini 10 maça çıkardı ve liderliğini sürdürdü. Sabah Gazetesi yazarı Bülent Timurlenk, Giresunspor - Galatasaray maçını dikkat çeken ifadelerle değerlendirdi. İşte o yazı...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 29 Ocak 2023 Pazar 09:09
Bülent Timurlenk Giresunspor - Galatasaray maçını yorumladı

BÜLENT TİMURLENK - OKAN BURUK İMZALI...

Hangi lig olduğu fark etmez, galibiyet seriniz çift hanelere yaklaştıkça kırılma ihtimali o kadar yükselir ve bunun illa da dişli bir rakip karşısında olacağının garantisi yoktur.

Bülent Timurlenk Giresunspor - Galatasaray maçını yorumladı

İspanyollar, rakibine ters gelen takımları için "bestia negra" (siyah canavar) tabirini kullanırlar.

Bülent Timurlenk Giresunspor - Galatasaray maçını yorumladı

İki sezondur İstanbul'da Galatasaray'ı deviren Giresunspor'un da sarı kırmızılı takım için sert olmasa da ters rakipti dün gece.

Bülent Timurlenk Giresunspor - Galatasaray maçını yorumladı

Ara haftada çarşamba Ümraniye, cumartesi Trabzonspor ile oynayacak olan Okan Buruk dün hem skoru alıp hem de 4 günde iki maç için aslarını oyundan erken almayı planlıyordu elbette.

Bülent Timurlenk Giresunspor - Galatasaray maçını yorumladı

4 as oyuncusu olmayan Hakan Keleş'in iki kozu Borja Sanz'ın yeteneği, Boey'in çabukluğuna yenilirken, Bajic de iki stoperin arasında kayboldu.

Bülent Timurlenk Giresunspor - Galatasaray maçını yorumladı

Abdülkerim bu takım için mühim oyuncu.

Bülent Timurlenk Giresunspor - Galatasaray maçını yorumladı

Dün onun yokluğunda Emin Bayram artık reşit olduğunu ispat ederken, ilk 30 dakikada ortalıkta olmayan Mertens'in işlerini de yapan Kerem Galatasaray'ın hücum aklıydı.

Bülent Timurlenk Giresunspor - Galatasaray maçını yorumladı

Icardi penaltıyı kaçırmasına rağmen bir santrfor takım oyununu nasıl oynar diye ders verdi.

Bülent Timurlenk Giresunspor - Galatasaray maçını yorumladı

İlk golde araya kaçışı ve vuruşundan seken gol ve ikinci golde Dubois'ya servisi.

Bülent Timurlenk Giresunspor - Galatasaray maçını yorumladı

İki asistlik topunu da takım arkadaşları değerlendiremediler.

Bülent Timurlenk Giresunspor - Galatasaray maçını yorumladı

Barış Alper Yılmaz koşuyor, mücadele ediyor ama iyi futbolcu olma yolunda yapması gereken, kağıt kalemi eline alacak ve "Icardi Serie A'da iki kez gol kralı oldu. Basit oynamalı, pas atmalıyım" cümlesini her maç günü 100 kez yazacak.

Bülent Timurlenk Giresunspor - Galatasaray maçını yorumladı

10 maçta 30 puan, takıma tam hakimiyet, doğru zamanda değişiklikler ve en önemlisi de tevazu...

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