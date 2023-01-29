Bu rekor 10'a yakıştı

Cimbom geçen sezon Süper Lig'i 13. basamakta bitirmişti. Bir dönem küme düşme tehlikesi bile yaşamıştı. O günlerde Galatasaraylılar şu anki puan cetvelini hayal dahi edemiyordu. Ancak tam anlamıyla "Okan Buruk geldi, bahar geldi"... Cimbom sahasında Alanyaspor ile 2-2 berabere kaldıktan sonra adeta şahlandı. Sarı-kırmızılılar içlerinde evinde Beşiktaş, deplasmanda Fenerbahçe, Başakşehir gibi maçların da olduğu 9 karşılaşmayı kazanmıştı. Okan Buruk ve Cimbom dün rekor için sahadaydı.

KAHRAMAN OLDU

Galatasaray dün deplasmanda Giresunspor'u 3-0'lık skorla mağlup etti. Böylece sarı- kırmızılılar galibiyet serisini 10 maça çıkardı. Okan Buruk da adını tarihe yazdırdı. 48 yaşındaki çalıştırıcı 'aynı sezon içinde' art arda 10 maç kazanan ilk Galatasaray teknik direktörü oldu. Nice efsane hocanın yapamadığını başaran Okan Buruk, Aslan'ın kahramanı oldu. Deplasmana giden sarı- kırmızılı taraftarlar maçın sonuna doğru başarılı çalıştırıcı için tezahüratlar yaptı. Camia da tebrik mesajı yağdırdı.