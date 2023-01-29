Bizim için asıl hedef şampiyonluk

Galatasaray'ınbaşında destan yazan Okan Buruk maç sonu mutluydu. Başarılı çalıştırıcıya ilk olarak kırdığı rekorlar soruldu. Buruk "Rekorlar kıracak bir oyuncu grubu var. Bu rekorları kıracak Galatasaray Kulübü var, taraftarı var. Kendi üstüme veya takımımız üstüne kırılacak rekorlar önemli ama biz şampiyonluğa odaklandık" dedi. Buruk şöyle konuştu: "Puan farkını koruduk. Belki de artıracağız. 4-0 çok önemli bir skor. Girdiğimiz pozisyonlar, kaçan penaltılar... Onun yanında rakibe verdiğimiz çok net pozisyonlar da var. Bunu düzeltmemiz gerekiyor. Seferovic ve Van Aanholt, çok fazla şans bulamıyorlar. Uygun bir kulüp olursa onlara yardımcı olmak istiyoruz"