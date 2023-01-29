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Barış çok çalıştı

Antalya maçında yedek kalan Barış Alper Yılmaz, dün ilk 11'de sahaya çıktı. Sahada çalışkan bir görüntü sergilese de hücumda hatalı tercihlerde bulundu. 16 ikili mücadelenin 10'unu kaybeden genç oyuncu, 1 isabetsiz şut çekti. Takım arkadaşlarına 4 şut pası veren Barış Alper, yerini 82'de Yunus Akgün'e bıraktı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 29 Ocak 2023 Pazar 06:50
Barış çok çalıştı
Antalya maçında yedek kalan Barış Alper Yılmaz, dün ilk 11'de sahaya çıktı. Sahada çalışkan bir görüntü sergilese de hücumda hatalı tercihlerde bulundu. 16 ikili mücadelenin 10'unu kaybeden genç oyuncu, 1 isabetsiz şut çekti. Takım arkadaşlarına 4 şut pası veren Barış Alper, yerini 82'de Yunus Akgün'e bıraktı.
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