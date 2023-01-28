Haberler Galatasaray TRANSFER HABERİ: Galatasaray ve Beşiktaş'tan Alexis Ronaldo Tibidi kapışması!

TRANSFER HABERİ: Galatasaray ve Beşiktaş'tan Alexis Ronaldo Tibidi kapışması!

Ocak transfer döneminin açılmasıyla birlikte şampiyonluk hedefleyen takımlar çalışmalarını sürdürüyor. Galatasaray ve Beşiktaş 19 yaşındaki Fransız oyuncu için karşı karşıya geldi. İşte transferin detayları... | TRANSFER HABERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 28 Ocak 2023 Cumartesi 11:54
TRANSFER HABERİ: Galatasaray ve Beşiktaş'tan Alexis Ronaldo Tibidi kapışması!

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk hedefleyen Galatasaray ve Beşiktaş bu kez transferde karşı karşıya geldi.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray ve Beşiktaş'tan Alexis Ronaldo Tibidi kapışması!

Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray Süper Lig'in 21. haftasında Giresunspor'a konuk olacak.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray ve Beşiktaş'tan Alexis Ronaldo Tibidi kapışması!

Aslan zorlu deplasmanda kazanarak galibiyet serisini sürdürmek istiyor.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray ve Beşiktaş'tan Alexis Ronaldo Tibidi kapışması!

Okan Buruk yönetimden eksik bölgeler için takviye istedi.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray ve Beşiktaş'tan Alexis Ronaldo Tibidi kapışması!

Seferovic'i gözden çıkartan sarı kırmızılılar İsviçreli oyuncunun yerini doldurmak istiyor.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray ve Beşiktaş'tan Alexis Ronaldo Tibidi kapışması!

Bu doğrultuda sarı kırmızılı yönetim Okan Buruk'un raporu doğrultusunda çalışmalarını sürdürüyor.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray ve Beşiktaş'tan Alexis Ronaldo Tibidi kapışması!

Transferde hareketli günler geçiren Galatasaray ve Beşiktaş karşı karşıya geldi.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray ve Beşiktaş'tan Alexis Ronaldo Tibidi kapışması!

Ocak ayı transfer döneminin hareketli takımlarından Beşiktaş, Weghorst'un yerini Aboubakar ile doldurdu.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray ve Beşiktaş'tan Alexis Ronaldo Tibidi kapışması!

Genç bir forvet daha kadrosuna katmak isteyen Kartal rotasını Almanya'ya çevirdi.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray ve Beşiktaş'tan Alexis Ronaldo Tibidi kapışması!

Sabah'ta yer alan habere göre, Beşiktaş, bonservisi Stuttgart'ta olan 19 yaşındaki Fransız sol açık Alexis Ronaldo Tibidi için nabız yokladı.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray ve Beşiktaş'tan Alexis Ronaldo Tibidi kapışması!

Genç yıldızın kiralık oynadığı Altach 600 bin Euro ek ücret talep etti.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray ve Beşiktaş'tan Alexis Ronaldo Tibidi kapışması!

Tibidi, bu sezon Avusturya ekibi Rheindorf Altach ile 18 maça çıktı.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray ve Beşiktaş'tan Alexis Ronaldo Tibidi kapışması!

Genç oyuncu 5 gol attı.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray ve Beşiktaş'tan Alexis Ronaldo Tibidi kapışması!

Fransız oyuncu kulüp kariyerinde 38 maçta 6 gol attı.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray ve Beşiktaş'tan Alexis Ronaldo Tibidi kapışması!

Tibidi'nin Altach kulübüyle kiralık sözleşmesi 30 Haziran'da sona eriyor.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray ve Beşiktaş'tan Alexis Ronaldo Tibidi kapışması!

19 yaşındaki oyuncunun güncel piyasa değeri 1.5 milyon euro.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray ve Beşiktaş'tan Alexis Ronaldo Tibidi kapışması!

Genç oyuncu, Fransa'nın u17 ve u20 takımlarında görev aldı.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray ve Beşiktaş'tan Alexis Ronaldo Tibidi kapışması!

ALEXIS TIBIDI KİMDİR?
SCR Altach takımında kiralık olarak forma giyen Alexis Tibidi 3 Kasım 2003 yılında dünyaya gelmiştir.

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