TRANSFER HABERİ: Galatasaray ve Beşiktaş'tan Alexis Ronaldo Tibidi kapışması!

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk hedefleyen Galatasaray ve Beşiktaş bu kez transferde karşı karşıya geldi.
Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk hedefleyen Galatasaray ve Beşiktaş bu kez transferde karşı karşıya geldi.
Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray Süper Lig'in 21. haftasında Giresunspor'a konuk olacak.
Aslan zorlu deplasmanda kazanarak galibiyet serisini sürdürmek istiyor.
Okan Buruk yönetimden eksik bölgeler için takviye istedi.
Seferovic'i gözden çıkartan sarı kırmızılılar İsviçreli oyuncunun yerini doldurmak istiyor.
Bu doğrultuda sarı kırmızılı yönetim Okan Buruk'un raporu doğrultusunda çalışmalarını sürdürüyor.
Transferde hareketli günler geçiren Galatasaray ve Beşiktaş karşı karşıya geldi.
Ocak ayı transfer döneminin hareketli takımlarından Beşiktaş, Weghorst'un yerini Aboubakar ile doldurdu.
Genç bir forvet daha kadrosuna katmak isteyen Kartal rotasını Almanya'ya çevirdi.
Sabah'ta yer alan habere göre, Beşiktaş, bonservisi Stuttgart'ta olan 19 yaşındaki Fransız sol açık Alexis Ronaldo Tibidi için nabız yokladı.
Genç yıldızın kiralık oynadığı Altach 600 bin Euro ek ücret talep etti.
Tibidi, bu sezon Avusturya ekibi Rheindorf Altach ile 18 maça çıktı.
Genç oyuncu 5 gol attı.
Fransız oyuncu kulüp kariyerinde 38 maçta 6 gol attı.
Tibidi'nin Altach kulübüyle kiralık sözleşmesi 30 Haziran'da sona eriyor.
19 yaşındaki oyuncunun güncel piyasa değeri 1.5 milyon euro.
Genç oyuncu, Fransa'nın u17 ve u20 takımlarında görev aldı.
ALEXIS TIBIDI KİMDİR?
SCR Altach takımında kiralık olarak forma giyen Alexis Tibidi 3 Kasım 2003 yılında dünyaya gelmiştir.
187 cm boyunda olan Tibidi, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Kamerun asıllı Fransız futbolcunun, Stuttgart ile sözleşmesi 2025'e kadar devam ediyor.