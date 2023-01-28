Icardi etkisi!

Galatasaray HaberleriGiriş Tarihi: 28 Ocak 2023 Cumartesi 06:50Güncelleme Tarihi: 28 Ocak 2023 Cumartesi 07:06
Galatasaraylılar, Mauro İcardi'yi bir başka sevdi. Sadece taraftarlar değil, kulübün diğer sporcuları da Arjantinli forvetin gol sevinçlerini taklit etmeye başladı. Kadın Futbol Takımının kaptanı Berna Yeniçeri golleri sonrasında İcardi gibi ellerini kulaklarına götürmüştü. Son olarak Erkek Basketbol Takımının guardı Dylan Ennis de İcardi'yi taklit etti. FIBA da bu durumu "İcardi etkisi" diyerek paylaştı. Bu arada sarıkırmızılılar, Mauro İcardi'nin bonservisini mutlaka almak istiyor. Bunun için yoğun uğraş veriyorlar.