Grav tamam!

Sarı-kırmızılılar, Reims ile 4 milyon euro'ya el sıkıştı. Andreaw Gravillon da ikna olmak üzere. Anlaşma sağlandığı taktirde genç savunma oyuncusu devre arasında Galatasaray saflarına katılacak. Teknik direktör Okan Buruk, Gravillon'un ilk aşamada Abdülkerim Bardakcı ve Victor Nelsson'un yedeği olarak düşünüyor. Emin Bayram ve Metehan Baltacı ile birlikte stoper rotasyonunda yer alacak. Andreaw Gravillon gelecek sezon ilk 11'e yerleşecek.
Sarı-kırmızılılar, Reims ile 4 milyon euro'ya el sıkıştı. Andreaw Gravillon da ikna olmak üzere. Anlaşma sağlandığı taktirde genç savunma oyuncusu devre arasında Galatasaray saflarına katılacak. Teknik direktör Okan Buruk, Gravillon'un ilk aşamada Abdülkerim Bardakcı ve Victor Nelsson'un yedeği olarak düşünüyor. Emin Bayram ve Metehan Baltacı ile birlikte stoper rotasyonunda yer alacak. Andreaw Gravillon gelecek sezon ilk 11'e yerleşecek.
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