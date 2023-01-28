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Grav tamam!

G.Saray, sezon sonunda Nelsson’un satılma ihtimalini düşünerek planını yaptı. 24 yaşındaki yıldızı ikna etti

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 28 Ocak 2023 Cumartesi 06:50
Grav tamam!
Cimbom bir yandan Süper Lig'de şampiyonluğu, Türkiye Kupası'nda zaferi hedeflerken diğer taraftan gelecek sezonun kadrosunu da oluşturmak için uğraşıyor. Victor Nelsson sezon başında elde tutulmuştu ancak yine müthiş oynadı ve güçlü teklifler alıyor. Sezon bitiminde Danimarkalı yıldızın 20 milyon euro'luk bir rakama gitmesine kesin gözüyle bakılıyor. Cimbom da onun alternatifi olarak düşündüğü Andreaw Gravillon ile anlaşmaya yakın.

Sarı-kırmızılılar, Reims ile 4 milyon euro'ya el sıkıştı. Andreaw Gravillon da ikna olmak üzere. Anlaşma sağlandığı taktirde genç savunma oyuncusu devre arasında Galatasaray saflarına katılacak. Teknik direktör Okan Buruk, Gravillon'un ilk aşamada Abdülkerim Bardakcı ve Victor Nelsson'un yedeği olarak düşünüyor. Emin Bayram ve Metehan Baltacı ile birlikte stoper rotasyonunda yer alacak. Andreaw Gravillon gelecek sezon ilk 11'e yerleşecek.
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