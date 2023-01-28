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Giresunspor Galatasaray maçı CANLI

Süper Lig'in 21. haftasında Galatasaray, Giresunspor deplasmanına konuk oluyor. Ligde lider konumda bulunan sarı kırmızılılar kritik mücadeleden mutlak 3 puanla ayrılmayı hedefliyor. Giresunspor - Galatasaray maçını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 28 Ocak 2023 Cumartesi 19:20 Güncelleme Tarihi: 28 Ocak 2023 Cumartesi 19:20
Giresunspor Galatasaray maçı CANLI

Süper Lig'in 21. haftasında lider Galatasaray, Giresunspor ile deplasmanda kozlarını paylaşıyor.

Okan Buruk yönetimindeki sarı-kırmızılılar kritik maçta mutlak 3 puan için sahada.

Bu heyecanlı mücadeleyi haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

GİRESUNSPOR - GALATASARAY MAÇI İLK 11'LERİ

Giresunspor: Onurcan, Hayrullah, Arias, Kadir, Alper, Görkem, Savicevic, Kuwas, Serginho, Sainz, Bajic

Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Emin, Dubois, Torreira, Oliveira, Barış Alper, Mertens, Kerem, Icardi

GİRESUNSPOR - GALATASARAY MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Giresunspor ile Galatasaray arasındaki mücadele TSİ 19.00'da başladı. Mücadele beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanıyor.

HEDEF LİGDE BİR SEZONDA İLK KEZ ÜST ÜSTE 10 MAÇ KAZANMAK

Galatasaray, Bitexen Giresunspor maçından üç puanla ayrılması halinde Süper Lig tarihinde ilk kez bir sezonda art arda 10. galibiyete ulaşmayı hedefliyor.

Sarı-kırmızılı takım, ligde daha önce bir sezon içinde en fazla 9 maçlık galibiyet serisi yaşamıştı. Galatasaray, Süper Lig'de Mustafa Denizli yönetiminde 1987-1988 sezonunda, Fatih Terim idaresinde ise 2011-2012'de üst üste 9 galibiyet elde etmişti.

OKAN BURUK TARİHE GEÇEBİLİR

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk kazanmaları halinde sarı-kırmızılı takımın tarihine geçebilir. Buruk, Bitexen Giresunspor maçından üç puan almaları durumunda resmi maçlarda Galatasaray'ın başında en uzun süreli galibiyet serisinin sahibi olan Mustafa Denizli'yi yakalamış olacak. Sarı-kırmızılı takım, resmi maçlarda 1987-1988 sezonunun son bölümü ile 1988-1989 sezonunun ilk haftalarında elde ettiği 13 galibiyetlik seriye, Denizli yönetiminde ulaşmıştı. Okan Buruk, kazanmaları halinde aynı zamanda Galatasaray'ın başında ligde bir sezonda üst üste 10 galibiyet gören ilk teknik direktör unvanına da sahip olacak.

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