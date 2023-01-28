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Galtier sevindirdi

PSG'nin teknik direktörü Christophe Galtier, Mauro İcardi'yi gelecek sezon da takımda düşünmediğini söyledi. Fransız ekibiyle 1 yıl daha sözleşmesi olan İcardi hakkında konuşan Galtier "Gelecek sezon planlarında kendisini düşünmüyoruz. Bizimle birlikte devam etmeyecek" diye konuştu.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 28 Ocak 2023 Cumartesi 06:50
Galtier sevindirdi
PSG'nin teknik direktörü Christophe Galtier, Mauro İcardi'yi gelecek sezon da takımda düşünmediğini söyledi. Fransız ekibiyle 1 yıl daha sözleşmesi olan İcardi hakkında konuşan Galtier "Gelecek sezon planlarında kendisini düşünmüyoruz. Bizimle birlikte devam etmeyecek" diye konuştu.
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