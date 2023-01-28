Galtier sevindirdi

PSG'nin teknik direktörü Christophe Galtier, Mauro İcardi'yi gelecek sezon da takımda düşünmediğini söyledi. Fransız ekibiyle 1 yıl daha sözleşmesi olan İcardi hakkında konuşan Galtier "Gelecek sezon planlarında kendisini düşünmüyoruz. Bizimle birlikte devam etmeyecek" diye konuştu.
PSG'nin teknik direktörü Christophe Galtier, Mauro İcardi'yi gelecek sezon da takımda düşünmediğini söyledi. Fransız ekibiyle 1 yıl daha sözleşmesi olan İcardi hakkında konuşan Galtier "Gelecek sezon planlarında kendisini düşünmüyoruz. Bizimle birlikte devam etmeyecek" diye konuştu.