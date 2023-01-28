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Galatasaray'ın hedefi 10! İşte Okan Buruk'un Giresunspor maçı 11'i

Galatasaray, Süper Lig'de bugün Karadeniz ekibine konuk olacak. Cimbom'un hedefi hem rövanşı almak hem de zafer serisine yeni bir halka eklemek olacak. Galatasaray, Giresunspor'u yenerek serisini sürdürmek istiyor. İşte Okan Buruk'un sahaya sürmeyi planladığı ilk 11...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 28 Ocak 2023 Cumartesi 06:50
Galatasaray'ın hedefi 10! İşte Okan Buruk'un Giresunspor maçı 11'i

Süper Lig'de liderlik koltuğunda oturan Galatasaray bugün deplasmanda Giresunspor ile karşı karşıya gelecek. Sarı-kırmızılıların hedefi 3 puanı alarak rakipleriyle farkı korumak olacak. Aynı zamanda ilk devrede kaybettiği Giresunspor'dan rövanşı da alacak. Cimbom bugün kazanması halinde ligde üst üste 10. galibiyetini elde edecek. TOkan Buruk da öğrencileriyle toplantı gerçekleştirdi. Tam konsantrasyon ve ciddiyet istedi.

Aslan'da teknik direktör Okan Buruk, 11'de bazı değişiklikleri gidecek. Genç çalıştırıcının sol bekte Leo Dubois'yı kullanacağı öğrenildi. Sağ kanatta ise son haftalarda beklenilen performanstan uzak olan Milot Rashica'nın yerine Barış Alper Yılmaz'ın şans bulacağı belirtildi. Hücumun diğer dişlileri değişmeyecek. Yine Dries Mertens, Kerem Aktürkoğlu ve Mauro İcardi en büyük gol silahları olacak. Okan Buruk antrenmanlarda bol bol şut çalıştırdı.

MUHTEMEL 11'LER

GİRESUNSPOR: Onurcan, Hayrullah, Arias, Kadir, Alper, Görkem, Savicevic, Serginho, Murat Cem, Sainz, Bajic.

GALATASARAY: Muslera, Boey, Nelsson, Emin, Dubois, Torreira, Oliveira, Barış, Mertens, Kerem, Icardi.

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