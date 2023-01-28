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Galatasaray Kaan Ayhan ile anlaşmaya vardı!

Süper Lig devlerinden Galatasaray'da flaş bir transfer hamlesi geldi. Sarı kırmızılılar A Milli Takım'ın yıldız isimlerinden Kaan Ayhan ile anlaşmaya vardı. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 28 Ocak 2023 Cumartesi 21:40 Güncelleme Tarihi: 28 Ocak 2023 Cumartesi 21:53
Galatasaray Kaan Ayhan ile anlaşmaya vardı!

Galatasaray, bir süredir gündeminde yer alan Sassuolo'da forma giyen Kaan Ayhan kulübünü kiralık transferi konusunda ikna etti. Milli oyuncu zorunlu satın alma opsiyonuyla kiralandı.

KAAN AYHAN KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

Kaan Ayhan 10 Kasım 1994 yılında Gelsenkirchen, Almanya'da doğan ve yetişmiş Türk millî futbolcudur. İtalya Serie A takımlarından Sassuolo'da oynamaktadır. Aynı zamanda Türkiye Milli Takım formasınıda giymektedir. Kaan Ayhan Gurbetçi futbolcu Kaan Ayhan anne tarafından aslen Trabzon Maçka, baba tarafından ise aslen Iğdır'lıdır.

Milli futbolcu, Eintracht Frankfurt, Fortuna Düsseldorf ve Schalke 04 gibi ekiplerde forma giymiştir. Bu sezon Sassuolo formasıyla 5 maça çıkmıştır. Gol ve asist üretmemiştir. Stoper, ön libero ve sağ bek oynayabilmektedir.

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