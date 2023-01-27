TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'ın Gravillon için yaptığı teklifi duyurdular!

Galatasaray'da ara transfer dönemi çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.
Galatasaray'da ara transfer dönemi çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.
Süper Lig'de lider konumda bulunan sarı-kırmızılılar defans hattını güçlendirmek için harekete geçti.
Fransız basını Aslan'ın o teklifini duyurdu. İşte detaylar...
Galatasaray bir süredir, Reims forması giyen 24 yaşındaki defans oyuncusu Andreaw Gravillon ile ilgileniyordu.
L'Equipe, Aslan'ın bu transfer için oyuncunun kulübüne 4.5 milyon euro'luk bir teklif ilettiğini yazdı.
Haberde ayrıca, oyuncuyla Beşiktaş'ın da ilgilendiği bilgisi paylaşıldı.
Galatasaray'ın Guadeloupe'lu futbolcuyla 2.5 yıllık kontrat imzalamak istediği kaydedildi.
Sarı-kırmızılıların önerdiği rakamın, Reims'in oyuncu için talep ettiği 5 milyon euro'luk sınıra yakın olduğu belirtilirken görüşmelerde ilerleme sağlandığı aktarıldı.
Bu sezon Reims formasıyla 15 maça çıkan Gravillon, skora katkı yapamadı.
ANDREAW GRAVILLON KİMDİR?
8 Şubat 1998 tarihinde Guadeloupe'ta dünyaya geldi.
Profesyonel futbol kariyerine ASM Gargeoise altyapısında başladı.
Sırasıyla Inter, Benevento, Pescara, Sassuolo, Ascoli, Lorient formaları giydi.
2021 yılında Inter'den Reims'e kiralandı.
Sezon başında ise Fransız ekibi 3 milyon euro karşılığında oyuncunun bonservisini aldı.
24 yaşındaki Gravillon, defans hattında stoper olarak görev yapıyor.
Oyuncu ağırlıklı olarak sağ ayağını kullanıyor.
Gravillon'un Reims ile olan sözleşmesi 2025 yılında sona erecek.
Yıldız ismin güncel piyasa değeri ise 7 milyon euro...