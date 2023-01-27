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TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'ın Gravillon için yaptığı teklifi duyurdular!

Son dakika Galatasaray haberleri... Ara transfer dönemi çalışmalarını sürdüren Galatasaray, bir süredir Reims forması giyen defans oyuncusu Andreaw Gravillon'la ilgileniyordu. Fransız basını, sarı-kırmızılı takımın oyuncu için yaptığı teklifi açıkladı. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 27 Ocak 2023 Cuma 14:23 Güncelleme Tarihi: 27 Ocak 2023 Cuma 14:29
TUĞÇE ERGİNKOÇ
TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'ın Gravillon için yaptığı teklifi duyurdular!

Galatasaray'da ara transfer dönemi çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'ın Gravillon için yaptığı teklifi duyurdular!

Süper Lig'de lider konumda bulunan sarı-kırmızılılar defans hattını güçlendirmek için harekete geçti.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'ın Gravillon için yaptığı teklifi duyurdular!

Fransız basını Aslan'ın o teklifini duyurdu. İşte detaylar...

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'ın Gravillon için yaptığı teklifi duyurdular!

Galatasaray bir süredir, Reims forması giyen 24 yaşındaki defans oyuncusu Andreaw Gravillon ile ilgileniyordu.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'ın Gravillon için yaptığı teklifi duyurdular!

L'Equipe, Aslan'ın bu transfer için oyuncunun kulübüne 4.5 milyon euro'luk bir teklif ilettiğini yazdı.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'ın Gravillon için yaptığı teklifi duyurdular!

Haberde ayrıca, oyuncuyla Beşiktaş'ın da ilgilendiği bilgisi paylaşıldı.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'ın Gravillon için yaptığı teklifi duyurdular!

Galatasaray'ın Guadeloupe'lu futbolcuyla 2.5 yıllık kontrat imzalamak istediği kaydedildi.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'ın Gravillon için yaptığı teklifi duyurdular!

Sarı-kırmızılıların önerdiği rakamın, Reims'in oyuncu için talep ettiği 5 milyon euro'luk sınıra yakın olduğu belirtilirken görüşmelerde ilerleme sağlandığı aktarıldı.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'ın Gravillon için yaptığı teklifi duyurdular!

Bu sezon Reims formasıyla 15 maça çıkan Gravillon, skora katkı yapamadı.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'ın Gravillon için yaptığı teklifi duyurdular!

ANDREAW GRAVILLON KİMDİR?

8 Şubat 1998 tarihinde Guadeloupe'ta dünyaya geldi.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'ın Gravillon için yaptığı teklifi duyurdular!

Profesyonel futbol kariyerine ASM Gargeoise altyapısında başladı.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'ın Gravillon için yaptığı teklifi duyurdular!

Sırasıyla Inter, Benevento, Pescara, Sassuolo, Ascoli, Lorient formaları giydi.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'ın Gravillon için yaptığı teklifi duyurdular!

2021 yılında Inter'den Reims'e kiralandı.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'ın Gravillon için yaptığı teklifi duyurdular!

Sezon başında ise Fransız ekibi 3 milyon euro karşılığında oyuncunun bonservisini aldı.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'ın Gravillon için yaptığı teklifi duyurdular!

24 yaşındaki Gravillon, defans hattında stoper olarak görev yapıyor.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'ın Gravillon için yaptığı teklifi duyurdular!

Oyuncu ağırlıklı olarak sağ ayağını kullanıyor.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'ın Gravillon için yaptığı teklifi duyurdular!

Gravillon'un Reims ile olan sözleşmesi 2025 yılında sona erecek.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'ın Gravillon için yaptığı teklifi duyurdular!

Yıldız ismin güncel piyasa değeri ise 7 milyon euro...

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