Selçuk İnan'ın gözü Galatasaray'da

Kasımpaşa'yı çalıştıran Selçuk İnan, Galatasaray'ın yollarını ayırmaya hazırlandığı Seferovic ve Patrick van Aanholt ile ilgilendiklerini açıkladı. Genç çalıştırıcı, "Bir çok oyuncuya ilgilimiz var. Gerekli takviyeler yapılacaktır. Yönetimimiz elinden geleni yapacaktır. Van Aanholt ve Seferovic olabilir. Onlar da konuştuğumuz bazı isimler ama şu anda kesinleşmiş bir şey yok" diye konuştu.
Kasımpaşa'yı çalıştıran Selçuk İnan, Galatasaray'ın yollarını ayırmaya hazırlandığı Seferovic ve Patrick van Aanholt ile ilgilendiklerini açıkladı. Genç çalıştırıcı, "Bir çok oyuncuya ilgilimiz var. Gerekli takviyeler yapılacaktır. Yönetimimiz elinden geleni yapacaktır. Van Aanholt ve Seferovic olabilir. Onlar da konuştuğumuz bazı isimler ama şu anda kesinleşmiş bir şey yok" diye konuştu.