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Rekorlara devam!

Buruk, Giresun’u da yenerse G.Saray’ın üst üste en çok galibiyet alan hocası olacak. Avrupa’da da 10’da 10 yapan 2. takım unvanı gelecek.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 27 Ocak 2023 Cuma 06:50
Rekorlara devam!

Galatasaray'da hedef bitmiyor. Aldığı başarılı sonuçlarda adından söz ettiren sarı-kırmızılı takım yarın deplasmanda Giresunspor'la karşı karşıya gelecek. Bahattin Şimşek'in yöneteceği karşılaşma saat 19.00'da başlayacak. Son 10 maçta 28 puan toplayan Galatasaray, bu formuyla 10 büyük ligde Avrupa'nın en iyi takımı olma başarısı gösterdi. Galatasaray'ı; Genk (27), Napoli (27), Arsenal (26), Barcelona (25), Juventus (25) ve Bayern (24) takip ediyor. Giresunspor maçını kazanması halinde ise son 10 maçta 30 puan alarak, Avrupa'da Napoli'nin ardından 10/10 yapan ikinci takım olacak.

65 DAKİKADA 1 GOL ATIYOR

Ligde 90 dakika başına en fazla gol pozisyonuna giren santrforlar ve gole çevirme yüzdelerinde İcardi'nin istatistikleri göz kamaştırıyor. 6 golü bulunan Arjantinli ayrıca kariyerinin en golcü dönemini Galatasaray'da yaşıyor... İnter'de her 109 dakikada bir gol katkısı veren İcardi, Cimbom'da her 65 dakikada bir gol katkısı verir hale geldi.

GÜVENİ TAM

Sezonun ilk yarısını lider geçen G.Saray'da Okan Buruk, ikinci yarıda da başarısını sürdürmeye kararlı... İkinci yarının ilk maçını kazanan Buruk, "İkinci yarının da en çok puan toplayanı ve lideri biz oluruz" diye konuştu.

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