Kalbim Galatasaray’la

Galatasaray'ın eski teknik direktörü Michael Skibbe, Spor Toto Süper Lig'de sarı-kırmızılı takımın şampiyon olmasını istediğini söyledi. Sanfrecce Hiroshima'yı çalıştıran ve Japon ekibini İstanbul'a getirip tarihi yarımadayı gezdiren Alman çalıştırıcı, "Türkiye benim için çok önemli bir ülke. Türkiye'de çok güzel anılarım var. İstanbul'da kendimi evimde gibi hissediyorum" diye konuştu. Sarı-kırmızılı ekibi yakından takip ettiğini kaydeden Skibbe, "Burada tabii Galatasaray'ın lider olması beni mutlu ediyor. Kalbim hala Galatasaray için atıyor. Galatasaray'ın şampiyon olmasını istiyorum ve onları gönülden tebrik ediyorum" dedi.