İki genç imzaladı

Galatasaray, gençleriyle sözleşme imzalamaya devam ediyor. Sarı-kırmızılılar son olarak Emirhan Kayar ile 2025-26 sezonu sonuna kadar geçerli olmak üzere profesyonel sözleşme imzaladığını duyurdu. Ayrıca 18 yaşındaki kaleci Jankat Yılmaz'ın sözleşmesi de 2024-25 sezonu sonuna kadar uzatıldı. Başkan Özbek imza töreninde, "Onlar bizim geleceğimiz. G.Saray'ın çimentosu" dedi.
Galatasaray, gençleriyle sözleşme imzalamaya devam ediyor. Sarı-kırmızılılar son olarak Emirhan Kayar ile 2025-26 sezonu sonuna kadar geçerli olmak üzere profesyonel sözleşme imzaladığını duyurdu. Ayrıca 18 yaşındaki kaleci Jankat Yılmaz'ın sözleşmesi de 2024-25 sezonu sonuna kadar uzatıldı. Başkan Özbek imza töreninde, "Onlar bizim geleceğimiz. G.Saray'ın çimentosu" dedi.