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Giresunspor - Galatasaray maçı canlı hangi kanalda? Saat kaçta oynanacak? | Spor Toto Süper Lig

Spor Toto Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Galatasaray, Çotanak Stadyumu'nda oynanacak maçta Giresunspor'a konuk olacak. Kritik maçta Bahattin Şimşek düdük çalacak. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Giresunspor - Galatasaray maçı canlı hangi kanalda? Saat kaçta oynanacak?

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 27 Ocak 2023 Cuma 14:12
Giresunspor - Galatasaray maçı canlı hangi kanalda? Saat kaçta oynanacak? | Spor Toto Süper Lig

Giresunspor - Galatasaray maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Spor Toto Süper Lig'de heyecan kaldığı yerden devam ediyor. 21. hafta maçında Giresunspor ile Galatasaray kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Giresunspor - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

GİRESUNSPOR - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Giresunspor - Galatasaray maçı 27 Ocak Cuma günü saat 19:00'da beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanacak.

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