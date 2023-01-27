Galatasaray'da transfer hedefi belli oldu! Nelsson ve Boey için dudak uçuklatan rakam

Galatasaray'ın yükselen performansı ve bazı futbolcuların form durumunun zirveye çıkması sarı kırmızılı takımı transfer piyasasının yıldızları arasına soktu.
Galatasaray'ın yükselen performansı ve bazı futbolcuların form durumunun zirveye çıkması sarı kırmızılı takımı transfer piyasasının yıldızları arasına soktu.
Avrupa kulüplerinin ilgi odağı haline gelen oyuncuların başında Victor Nelsson ile Sacha Boey geliyor.
Şampiyonluk hedefi nedeniyle iki futbolcunun ocak ayında satışına kesinlikle sıcak bakmayan yönetim, yaz Transfer döneminde ciddi bir gelir bekliyor.
UDINESE VE MONZA, BOEY'İ İSTİYOR
Hürriyet'in haberine göre Nelsson ve Boey'de hedeflenen toplam gelir tam 40 milyon Euro.
2026 Haziran'ına dek sözleşmesi bulunan Nelsson'un bonservisi için belirlenen rakam 25 milyon Euro.
Danimarkalı stoperin mukavelesinde yer alan bu ücreti ödemeyi kabul eden kulüp transferi gerçekleştirebilecek.
Sezon başında Sevilla'nın ısrarla istediği Nelsson'u özellikle İtalya, İspanya ve İngiltere Premier Lig ekiplerinin mercek altına aldığı belirtiliyor.
Udinese ve Monza'nın aylardır yakından takip ettiği, Fransız takımlarının da ilgilendiği sağ bek Sacha Boey için düşünülen bonservis bedeli ise en az 15 milyon Euro.
Öte yandan Galatasaray, genç kaleci Jankat Yılmaz'ın sözleşmesini 2025 Haziran'ı kadar uzattı.
NELSSON KİMDİR?
Victor Nelsson, 14 Ekim 1998'de Danimarka'nın Hornbaek ilinde doğdu. Nordsjaelland altyapısında futbola başlayan Nelsson, 2016'da 18 yaşındayken A takım kadrosuna dahil edildi. Genç yaşına rağmen formayı kapan ve Nordsjaelland'da geçirdiği 3 yılda toplam 98 maça çıkan Danimarkalı stoper, Temmuz 2019'da ülkenin köklü ekiplerinden Kopenhag'a 3.6 milyon Euro bonservisle transfer oldu.
Kopenhag'a kısa süre içerisinde uyum sağlayan 22 yaşındaki oyuncu, eski takımındaki form grafğini burada da yükseltti. İstikrarlı bir grafik çizen Nelsson, Kopenhag formasıyla toplam 86 maçta 1 gol, 2 asistle oynadı.
Danimarka alt yaş grup milli takımlarının vazgeçilmez ismi olan Nelsson, Kasım 2020'de ilk kez Ebbe Sand tarafından A Milli Takım kadrosuna dahil edildi.
Güncel piyasa değeri 3.5 milyon Euro olan Victor Nelsson, henüz 22 yaşında olmasına rağmen kariyerinde 189 maça çıktı ve 3 gol, 3 asist kaydetti.
1.85 boyunda olan ve sağ ayağını kullanan Nelsson, stoperin yanı sıra ön libero olarak da forma giyebiliyor.
SACHA BOEY KİMDİR?
Sacha Boey, 13 Eylül 2000'de Fransa'nın Montreuil şehrinde dünyaya geldi. Futbola Rennes'de başlayan ve 2019'da A takım kadrosuna dahil edilen 20 yaşındaki oyuncu, sağ bekin yanı sıra sol bekte de forma giyebiliyor.
Ekim 2020'de Dijon'a kiralanan ve Haziran 2021'de takımına geri dönen Boey'un güncel piyasa değeri 2.5 milyon Euro.
Kariyerinde 47 resmi maça çıkan Fransız sağ bek, Rennes U19 formasıyla 1 gol atma başarısı gösterdi.
Dijon'da 1, Rennes'de ise 2 asist yapan Sacha Boey, Fransa U17, U18 ve U20 takımlarında da oynadı.
Kamerun asıllı oyuncu, 1.78 boyunda. Rennes altyapısından yetişen ve geçtiğimiz sezonu Dijon'da kiralık geçiren 20 yaşındaki sağ bekin kulübü Rennes ile olan sözleşmesi Haziran 2022'de sona erecekti.