GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Aslan'ın 5 yıldızına talip çıktı! İşte o isimler

Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray'da transfer çalışmaları devam ediyor. Kadroda yer alan bazı oyunculara talipler çıktı.
Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray'da transfer çalışmaları devam ediyor. Kadroda yer alan bazı oyunculara talipler çıktı.
Milliyet'te yer alan habere göre sarı-kırmızılılarda Başkan Özbek'in işaret ettiği isimler belli oldu. İşte detaylar...
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek futbol takımının başarısının ardından Avrupa'daki çok sayıda kulübün devreye girdiğini açıkladı.
Başkan Özbek konuşmasında, "Futbol takımımızın başarılı yürüyüşü çerçevesinde, futbol assetimiz giderek değerleniyor. Sezon başında dünya piyasalarından 1 futbolcumuza talep vardı. O da çok büyük bir rakam değildi. Bugün 5-6 futbolcumuza hatırı sayılır transfer talepleri var. Onlar bizim değerimiz olduğuna göre, görünmeyen varlıklar çerçevesinde burada da değerimiz artmaktadır" ifadelerini kullandı. İşte Başkan Özbek'in işaret ettiği isimler ve teklifler:
VICTOR NELSSON
İtalyan ve İngiliz kulüplerinin gözdesi durumunda. Yaz döneminde Sevilla'nın ilgilenip alamadığı Danimarkalı stoper için Juventus, Inter ve Aston Villa'nın devrede olduğu belirlendi.
Nelsson'un serbest kalma bedeli 25 milyon euro...
24 yaşındaki stoper bu sezon Galatasaray'da 21 maçta şans buldu ve rakip fileleri 1 kez havalandırdı.
Danimarkalı yıldızın sarı-kırmızılılar ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2026'da sona erecek.
Victor Nelsson'un güncel piyasa değeri 14 milyon euro olarak gösteriliyor.
SACHA BOEY
Galatasaray'ın bu sezon yükselen yıldızı için Sporting Lizbon bonuslarla beraber 15 milyon euroya kadar çıktı. Udinese ve Lyon da yine Boey için devrede.
Sarı-kırmızılıların 22 yaşındaki yıldızı bu sezon 18 müsabakada süre aldı. Sacha Boey bu süreçte takım arkadaşlarına 2 gol pası verdi.
Fransız oyuncunun güncel piyasa değeri 6 milyon 500 bin euro civarında.
Sacha Boey'un Galatasaray ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2025'te sona erecek.
LUCAS TORREIRA
Arsenal'den 6 milyon euroya alınan Uruguaylı için Milan ısrarcı. İtalyanlar 15 milyon euroyu gözden çıkardı.
Uruguaylı orta saha bu sezon Galatasaray'da 16 maçta şans buldu ve rakip fileleri 1 kez sarstı.
Lucas Torreira'nın güncel piyasa değeri 15 milyon euro ve sarı-kırmızılılar ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2026'da sona erecek.
KEREM AKTÜRKOĞLU
Milli oyuncu yükselen performansıyla Liverpool'un radarına girdi. Yine Atletico Madrid'in de Kerem'le ilgilendiği biliniyor.
Galatasaray'ın genç yıldızı bu sezon 22 maçta 8 gol ve 3 asist üretti.
Okan Buruk'un vazgeçilmez tercihleri arasında yer alan Kerem Aktürkoğlu'nun sözleşmesi 30 Haziran 2026'da sona erecek.
Yıldız futbolcunun güncel piyasa değeri 13 milyon euro olarak gösteriliyor.
BARIŞ ALPER YILMAZ
Lazio ile oynanan özel maçta Maurizio Sarri, genç futbolcunun performansından etkilendi. İtalyan ekibi, Barış'ın performansını mercek altına aldı.