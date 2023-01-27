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GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Aslan'ın 5 yıldızına talip çıktı! İşte o isimler

Son dakika Galatasaray transfer haberleri... Süper Lig'de liderliğini sürdüren Galatasaray'ın oyuncularına ilgi devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde bir açıklama yapan başkan Dursun Özbek, bazı futbolculara talep geldiğini ifade etmişti. O isimler ve onları isteyen takımlar netleşti. (GS transfer haberleri)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 27 Ocak 2023 Cuma 11:11
GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Aslan'ın 5 yıldızına talip çıktı! İşte o isimler

Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray'da transfer çalışmaları devam ediyor. Kadroda yer alan bazı oyunculara talipler çıktı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Aslan'ın 5 yıldızına talip çıktı! İşte o isimler

Milliyet'te yer alan habere göre sarı-kırmızılılarda Başkan Özbek'in işaret ettiği isimler belli oldu. İşte detaylar...

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Aslan'ın 5 yıldızına talip çıktı! İşte o isimler

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek futbol takımının başarısının ardından Avrupa'daki çok sayıda kulübün devreye girdiğini açıkladı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Aslan'ın 5 yıldızına talip çıktı! İşte o isimler

Başkan Özbek konuşmasında, "Futbol takımımızın başarılı yürüyüşü çerçevesinde, futbol assetimiz giderek değerleniyor. Sezon başında dünya piyasalarından 1 futbolcumuza talep vardı. O da çok büyük bir rakam değildi. Bugün 5-6 futbolcumuza hatırı sayılır transfer talepleri var. Onlar bizim değerimiz olduğuna göre, görünmeyen varlıklar çerçevesinde burada da değerimiz artmaktadır" ifadelerini kullandı. İşte Başkan Özbek'in işaret ettiği isimler ve teklifler:

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Aslan'ın 5 yıldızına talip çıktı! İşte o isimler

VICTOR NELSSON

İtalyan ve İngiliz kulüplerinin gözdesi durumunda. Yaz döneminde Sevilla'nın ilgilenip alamadığı Danimarkalı stoper için Juventus, Inter ve Aston Villa'nın devrede olduğu belirlendi.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Aslan'ın 5 yıldızına talip çıktı! İşte o isimler

Nelsson'un serbest kalma bedeli 25 milyon euro...

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Aslan'ın 5 yıldızına talip çıktı! İşte o isimler

24 yaşındaki stoper bu sezon Galatasaray'da 21 maçta şans buldu ve rakip fileleri 1 kez havalandırdı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Aslan'ın 5 yıldızına talip çıktı! İşte o isimler

Danimarkalı yıldızın sarı-kırmızılılar ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2026'da sona erecek.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Aslan'ın 5 yıldızına talip çıktı! İşte o isimler

Victor Nelsson'un güncel piyasa değeri 14 milyon euro olarak gösteriliyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Aslan'ın 5 yıldızına talip çıktı! İşte o isimler

SACHA BOEY

Galatasaray'ın bu sezon yükselen yıldızı için Sporting Lizbon bonuslarla beraber 15 milyon euroya kadar çıktı. Udinese ve Lyon da yine Boey için devrede.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Aslan'ın 5 yıldızına talip çıktı! İşte o isimler

Sarı-kırmızılıların 22 yaşındaki yıldızı bu sezon 18 müsabakada süre aldı. Sacha Boey bu süreçte takım arkadaşlarına 2 gol pası verdi.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Aslan'ın 5 yıldızına talip çıktı! İşte o isimler

Fransız oyuncunun güncel piyasa değeri 6 milyon 500 bin euro civarında.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Aslan'ın 5 yıldızına talip çıktı! İşte o isimler

Sacha Boey'un Galatasaray ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2025'te sona erecek.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Aslan'ın 5 yıldızına talip çıktı! İşte o isimler

LUCAS TORREIRA

Arsenal'den 6 milyon euroya alınan Uruguaylı için Milan ısrarcı. İtalyanlar 15 milyon euroyu gözden çıkardı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Aslan'ın 5 yıldızına talip çıktı! İşte o isimler

Uruguaylı orta saha bu sezon Galatasaray'da 16 maçta şans buldu ve rakip fileleri 1 kez sarstı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Aslan'ın 5 yıldızına talip çıktı! İşte o isimler

Lucas Torreira'nın güncel piyasa değeri 15 milyon euro ve sarı-kırmızılılar ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2026'da sona erecek.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Aslan'ın 5 yıldızına talip çıktı! İşte o isimler

KEREM AKTÜRKOĞLU

Milli oyuncu yükselen performansıyla Liverpool'un radarına girdi. Yine Atletico Madrid'in de Kerem'le ilgilendiği biliniyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Aslan'ın 5 yıldızına talip çıktı! İşte o isimler

Galatasaray'ın genç yıldızı bu sezon 22 maçta 8 gol ve 3 asist üretti.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Aslan'ın 5 yıldızına talip çıktı! İşte o isimler

Okan Buruk'un vazgeçilmez tercihleri arasında yer alan Kerem Aktürkoğlu'nun sözleşmesi 30 Haziran 2026'da sona erecek.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Aslan'ın 5 yıldızına talip çıktı! İşte o isimler

Yıldız futbolcunun güncel piyasa değeri 13 milyon euro olarak gösteriliyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Aslan'ın 5 yıldızına talip çıktı! İşte o isimler

BARIŞ ALPER YILMAZ

Lazio ile oynanan özel maçta Maurizio Sarri, genç futbolcunun performansından etkilendi. İtalyan ekibi, Barış'ın performansını mercek altına aldı.

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