GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Aslan'ın 5 yıldızına talip çıktı! İşte o isimler

Başkan Özbek konuşmasında, "Futbol takımımızın başarılı yürüyüşü çerçevesinde, futbol assetimiz giderek değerleniyor. Sezon başında dünya piyasalarından 1 futbolcumuza talep vardı. O da çok büyük bir rakam değildi. Bugün 5-6 futbolcumuza hatırı sayılır transfer talepleri var. Onlar bizim değerimiz olduğuna göre, görünmeyen varlıklar çerçevesinde burada da değerimiz artmaktadır" ifadelerini kullandı. İşte Başkan Özbek'in işaret ettiği isimler ve teklifler: