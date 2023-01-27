GALATASARAY HABERLERİ - Aslan'ın Icardi planı belli oldu! O maddeye göre ilerlenecek

Şampiyonluk yarışında müthiş bir seri yakalaşan ve ligin zirvesinde yer alan Galatasaray'da gözler Giresunspor deplasmanına çevrilmiş durumda.
Şampiyonluk yarışında müthiş bir seri yakalaşan ve ligin zirvesinde yer alan Galatasaray'da gözler Giresunspor deplasmanına çevrilmiş durumda.
Sarı-kırmızılılarda tek hedef 3 puanı alarak galibiyet serisini 10 maça çıkarmak.
Zorlu maç öncesi Galatasaray'da gündemi en fazla meşgul eden konulardan biri de Mauro Icardi.
Attığı goller, yaptığı asistler ve oynadığı futbolla lige damgasını vuran Arjantinli forvetin sezon sonunda takımda kalıp kalmayacağı merak konusu.
Takvim'de yer alan habere göre son günlerde yine özel hayatıyla da gündeme gelen Icardi konusunda Galatasaray'ın yol haritası belli oldu.
Sezon başında PSG'den Galatasaray'a kiralanan Mauro Icardi şu ana kadar mükemmel bir performans sergiliyor.
Son olarak geçtiğimiz hafta Antalyaspor ağlarını harika bir kafa golüyle sarsan Tangocu ligde 9 maçta 6 gol ve 4 asisle Galatasaray'a büyük bir katkı verdi.
Sarı-kırmızılı taraftarların sevgilisi haline gelen Icardi, Giresunspor deplasmanında da takımın en büyük kozu olacak.
Mauro Icardi ile ilgili en çok merak edilen nokta ise sezon sonunda Galatasaray'da kalıp kalmayacağı…
Sarı-kırmızılı yönetim, Arjantinli futbolcunun bonservisini almanın planlarını yaparken, önceki gün ortaya atılan "PSG 25 milyon Euro istiyor" iddiaları taraftarları şok etmişti.
Galatasaray yönetiminin bu transferdeki kozu "Webster kuralı" olacak.
Webster kuralı, FIFA'nın 28 yaş ve üstündeki futbolcuların transferlerini kolaşlaştırmak için koyduğu bir kural.
FIFA transfer yönetmeliğinin 17. maddesinde şu ifade yer alıyor:
28 yaş üstünde kulübünde 3 yıllık kontratı geride bırakmış oyuncu kalan sezonu için maaşı kadar ödeme yapar ve serbest kalır.
Mauro Icardi şu anda 29 yaşında ve 2019 yılında Inter'den PSG'ye transfer olmuştu.
Yani bu durumda yıldız futbolcu sezon sonunda Webster kuralını kullanmak isterse, maaşı kadar bir bonservis bedeli ile serbest kalacak.
Fransız basınına göre Icardi'nin mevcut kontratındaki maaşı 8 milyon euro...
Bu durumda Galatasaray bu rakamı ödeyip Arjantinli yıldızın bonservisinin sahibi olabilecek.
PSG Teknik Direktörü Galtier de geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada Mauro Icardi'nin kesinlikle planlarında olmadığını duyurmuştu.
Galatasaray yönetiminin kısa süre içinde tecrübeli yıldızın bonservisini almak için düğmeye basması ve resmi görüşmelere başlaması bekleniyor.