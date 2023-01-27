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GALATASARAY HABERLERİ - Aslan'ın Icardi planı belli oldu! O maddeye göre ilerlenecek

Son dakika Galatasaray transfer haberleri... Galatasaray'ın sezon başında PSG'den kiraladığı ve şu ana kadar büyük katkı aldığı Mauro Icardi'nin bonservisini alabilmek için yaptığı plan belli oldu. Sarı-kırmızılılar, FIFA'nın o kuralına göre hareket edecek. İşte ayrıntılar... (GS transfer haberleri)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 27 Ocak 2023 Cuma 16:17
GALATASARAY HABERLERİ - Aslan'ın Icardi planı belli oldu! O maddeye göre ilerlenecek

Şampiyonluk yarışında müthiş bir seri yakalaşan ve ligin zirvesinde yer alan Galatasaray'da gözler Giresunspor deplasmanına çevrilmiş durumda.

GALATASARAY HABERLERİ - Aslan'ın Icardi planı belli oldu! O maddeye göre ilerlenecek

Sarı-kırmızılılarda tek hedef 3 puanı alarak galibiyet serisini 10 maça çıkarmak.

GALATASARAY HABERLERİ - Aslan'ın Icardi planı belli oldu! O maddeye göre ilerlenecek

Zorlu maç öncesi Galatasaray'da gündemi en fazla meşgul eden konulardan biri de Mauro Icardi.

GALATASARAY HABERLERİ - Aslan'ın Icardi planı belli oldu! O maddeye göre ilerlenecek

Attığı goller, yaptığı asistler ve oynadığı futbolla lige damgasını vuran Arjantinli forvetin sezon sonunda takımda kalıp kalmayacağı merak konusu.

GALATASARAY HABERLERİ - Aslan'ın Icardi planı belli oldu! O maddeye göre ilerlenecek

Takvim'de yer alan habere göre son günlerde yine özel hayatıyla da gündeme gelen Icardi konusunda Galatasaray'ın yol haritası belli oldu.

GALATASARAY HABERLERİ - Aslan'ın Icardi planı belli oldu! O maddeye göre ilerlenecek

Sezon başında PSG'den Galatasaray'a kiralanan Mauro Icardi şu ana kadar mükemmel bir performans sergiliyor.

GALATASARAY HABERLERİ - Aslan'ın Icardi planı belli oldu! O maddeye göre ilerlenecek

Son olarak geçtiğimiz hafta Antalyaspor ağlarını harika bir kafa golüyle sarsan Tangocu ligde 9 maçta 6 gol ve 4 asisle Galatasaray'a büyük bir katkı verdi.

GALATASARAY HABERLERİ - Aslan'ın Icardi planı belli oldu! O maddeye göre ilerlenecek

Sarı-kırmızılı taraftarların sevgilisi haline gelen Icardi, Giresunspor deplasmanında da takımın en büyük kozu olacak.

GALATASARAY HABERLERİ - Aslan'ın Icardi planı belli oldu! O maddeye göre ilerlenecek

Mauro Icardi ile ilgili en çok merak edilen nokta ise sezon sonunda Galatasaray'da kalıp kalmayacağı…

GALATASARAY HABERLERİ - Aslan'ın Icardi planı belli oldu! O maddeye göre ilerlenecek

Sarı-kırmızılı yönetim, Arjantinli futbolcunun bonservisini almanın planlarını yaparken, önceki gün ortaya atılan "PSG 25 milyon Euro istiyor" iddiaları taraftarları şok etmişti.

GALATASARAY HABERLERİ - Aslan'ın Icardi planı belli oldu! O maddeye göre ilerlenecek

Galatasaray yönetiminin bu transferdeki kozu "Webster kuralı" olacak.

GALATASARAY HABERLERİ - Aslan'ın Icardi planı belli oldu! O maddeye göre ilerlenecek

Webster kuralı, FIFA'nın 28 yaş ve üstündeki futbolcuların transferlerini kolaşlaştırmak için koyduğu bir kural.

GALATASARAY HABERLERİ - Aslan'ın Icardi planı belli oldu! O maddeye göre ilerlenecek

FIFA transfer yönetmeliğinin 17. maddesinde şu ifade yer alıyor:

GALATASARAY HABERLERİ - Aslan'ın Icardi planı belli oldu! O maddeye göre ilerlenecek

28 yaş üstünde kulübünde 3 yıllık kontratı geride bırakmış oyuncu kalan sezonu için maaşı kadar ödeme yapar ve serbest kalır.

GALATASARAY HABERLERİ - Aslan'ın Icardi planı belli oldu! O maddeye göre ilerlenecek

Mauro Icardi şu anda 29 yaşında ve 2019 yılında Inter'den PSG'ye transfer olmuştu.

GALATASARAY HABERLERİ - Aslan'ın Icardi planı belli oldu! O maddeye göre ilerlenecek

Yani bu durumda yıldız futbolcu sezon sonunda Webster kuralını kullanmak isterse, maaşı kadar bir bonservis bedeli ile serbest kalacak.

GALATASARAY HABERLERİ - Aslan'ın Icardi planı belli oldu! O maddeye göre ilerlenecek

Fransız basınına göre Icardi'nin mevcut kontratındaki maaşı 8 milyon euro...

GALATASARAY HABERLERİ - Aslan'ın Icardi planı belli oldu! O maddeye göre ilerlenecek

Bu durumda Galatasaray bu rakamı ödeyip Arjantinli yıldızın bonservisinin sahibi olabilecek.

GALATASARAY HABERLERİ - Aslan'ın Icardi planı belli oldu! O maddeye göre ilerlenecek

PSG Teknik Direktörü Galtier de geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada Mauro Icardi'nin kesinlikle planlarında olmadığını duyurmuştu.

GALATASARAY HABERLERİ - Aslan'ın Icardi planı belli oldu! O maddeye göre ilerlenecek

Galatasaray yönetiminin kısa süre içinde tecrübeli yıldızın bonservisini almak için düğmeye basması ve resmi görüşmelere başlaması bekleniyor.

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