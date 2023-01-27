Haberler Galatasaray Cimbom'dan Rashica kararı! Satın alma opsiyonu...

Cimbom'dan Rashica kararı! Satın alma opsiyonu...

Sezon başında bedelsiz olarak kiralanan 26 yaşındaki oyuncu ve ailesi hayatından memnun. Sarı-kırmızılı takımda yola devam etmek isteyen hücum oyuncusu için İngiliz ekibi ile pazarlıklar başladı. G.Saray, Kosovalı oyuncuya 'Norwich ile masaya oturacağız' mesajı verdi.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 27 Ocak 2023 Cuma 06:50
Cimbom'dan Rashica kararı! Satın alma opsiyonu...

Transferin son günü Norwich City'den gelen Milot Rashica'nın kiralık sözleşmesinde satın alma opsiyonu bulunmuyor.

Cimbom'dan Rashica kararı! Satın alma opsiyonu...

Rashica'dan memnun olan teknik direktör Okan Buruk, Kosovalı yıldızın Galatasaray'da devam etmesini istedi.

Cimbom'dan Rashica kararı! Satın alma opsiyonu...

Sarı-kırmızılı yönetim de Rashica'nın bonservisini almaya karar verdi.

Cimbom'dan Rashica kararı! Satın alma opsiyonu...

Premier Lig'e dönmeye çalışan Norwich'in sezon sonundaki pozisyonu, pazarlıklarda belirleyici olacak.

Cimbom'dan Rashica kararı! Satın alma opsiyonu...

İngiliz kulübünden transferde öncelik sözü alan Galatasaray cephesi, bu durumu Rashica'ya bildirdi.

Cimbom'dan Rashica kararı! Satın alma opsiyonu...

26 yaşındaki hücum oyuncusu konsantrasyonunu tamamen sarı-kırmızılı kulübe verdi.

Cimbom'dan Rashica kararı! Satın alma opsiyonu...

Rashica'nın eşi, anadili gibi Türkçe konuşuyor.

Cimbom'dan Rashica kararı! Satın alma opsiyonu...

İstanbul'da yaşamaktan mutlu olan Kosovalı çift, gelecek planlarını Galatasaray'a göre yapmaya başladı.

Cimbom'dan Rashica kararı! Satın alma opsiyonu...

Rashica bu sezon G.Saray'dan 1.5 milyon Euro alıyor.

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