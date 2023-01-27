Alt limit 15 milyon €

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, sarı-kırmızılı oyunculara ciddi teklifler olduğunu açıkladı. Özbek, "5-6 futbolcumuza hatırı sayılır transfer talepleri var. Onlar bizim değerimiz olduğuna göre, görünmeyen varlıklar çerçevesinde burada da değerimiz artmaktadır" derken bu oyuncuların Sacha Boey, Kerem Aktürkoğlu, Victor Nelsson, Lucas Torreira, Sergio Oliveira ve Yunus Akgün olduğu öğrenildi. Öte yandan satışa çok sıcak bakmayan yönetimin, 15 milyon euro'dan aşağıya bir öneriyi değerlendirmeye dahi almama kararı aldığı ifade edildi.
GalatasarayBaşkanı Dursun Özbek, sarı-kırmızılı oyunculara ciddi teklifler olduğunu açıkladı. Özbek, "5-6 futbolcumuza hatırı sayılır transfer talepleri var. Onlar bizim değerimiz olduğuna göre, görünmeyen varlıklar çerçevesinde burada da değerimiz artmaktadır" derken bu oyuncuların Sacha Boey, Kerem Aktürkoğlu, Victor Nelsson, Lucas Torreira, Sergio Oliveira ve Yunus Akgün olduğu öğrenildi. Öte yandan satışa çok sıcak bakmayan yönetimin, 15 milyon euro'dan aşağıya bir öneriyi değerlendirmeye dahi almama kararı aldığı ifade edildi.