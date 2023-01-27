Haberler Galatasaray Alt limit 15 milyon €

Alt limit 15 milyon €

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, sarı-kırmızılı oyunculara ciddi teklifler olduğunu açıkladı. Özbek, "5-6 futbolcumuza hatırı sayılır transfer talepleri var. Onlar bizim değerimiz olduğuna göre, görünmeyen varlıklar çerçevesinde burada da değerimiz artmaktadır" derken bu oyuncuların Sacha Boey, Kerem Aktürkoğlu, Victor Nelsson, Lucas Torreira, Sergio Oliveira ve Yunus Akgün olduğu öğrenildi. Öte yandan satışa çok sıcak bakmayan yönetimin, 15 milyon euro'dan aşağıya bir öneriyi değerlendirmeye dahi almama kararı aldığı ifade edildi.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 27 Ocak 2023 Cuma 06:50
Alt limit 15 milyon €
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, sarı-kırmızılı oyunculara ciddi teklifler olduğunu açıkladı. Özbek, "5-6 futbolcumuza hatırı sayılır transfer talepleri var. Onlar bizim değerimiz olduğuna göre, görünmeyen varlıklar çerçevesinde burada da değerimiz artmaktadır" derken bu oyuncuların Sacha Boey, Kerem Aktürkoğlu, Victor Nelsson, Lucas Torreira, Sergio Oliveira ve Yunus Akgün olduğu öğrenildi. Öte yandan satışa çok sıcak bakmayan yönetimin, 15 milyon euro'dan aşağıya bir öneriyi değerlendirmeye dahi almama kararı aldığı ifade edildi.
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