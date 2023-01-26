TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'dan Di Maria operasyonu! Erden Timur devrede

Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında Giresunspor deplasmanına konuk olacak Galatasaray'da çalışmalar sürüyor.
Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında Giresunspor deplasmanına konuk olacak Galatasaray'da çalışmalar sürüyor.
Sarı-kırmızılılar, Karadeniz ekibini mağlup ederek galibiyet serisini 10 maça çıkarmak istiyor.
Cimbom'da hazırlıklar tüm hızıyla sürerken, ara transfer dönemi için de çalışmalar yoğunlaştı.
Galatasaray sezon başında yaptığı takviyelerle adından sıkça söz ettirmişti.
Yaz transfer döneminde birçok transfer yapan sarı-kırmızılılar; Icardi, Mata, Mertens, Oliveira ve Torreria gibi transferlerle ses getirmişti.
Birçok dünya yıldızını kadrosunda barındıran Aslan, çok konuşulacak bir transfere daha imza atmaya hazırlanıyor.
Akşam'ın haberine göre; Galatasaray, Juventus forması giyen Arjantinli dünya yıldızı Angel Di Maria'yı transfer etmek istiyor.
Temmuz ayında Paris Saint Germain'den Juventus'a transfer olan Arjantinli kanat oyuncusu, 1 yıllık sözleşme imzalamıştı.
Şampiyonluk yarışında kadrosunu güçlendirmek isteyen Galatasaray da Di Maria için harekete geçti.
34 yaşındaki oyuncu için ilk temasın kurulduğu öğrenilirken, Sportif A.Ş. Başkan Vekili Erden Timur önderliğinde yürütülen operasyonda henüz net bir sonuç alınamadı.
Ancak Di Maria'ya devre arası transfer döneminde Sarı-Kırmızılı formayı giydirmek için çalışmalar sürüyor.
Bu transfer ara dönemde bitirilemezse yönetim, sezon sonunda Arjantinli oyuncuyu takıma kazandırmayı planlıyor.
Angel Di Maria, bu sezon 14 maçta forma giydi.
Tecrübeli yıldız, 3 gol ve 5 asistlik bir performans sergiledi.
1.80 boyundaki oyuncu, kariyerinde Real Madrid, Manchester United ve PSG gibi devlerin formasını da giydi.
Arjantinli yıldız, ülkesinin 2022 Dünya Kupası finalinde Fransa ile oynanan maçta kazandırdığı penaltı ve attığı golle Arjantin'in dünya şampiyonu olmasında büyük rol oynamıştı.
Arjantin Milli Takımı'nın formasını 129 kez terleten Angel Di Maria'nın milli formayla 28 golü bulunuyor.
34 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değeri ise 10 milyon Euro.