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TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'dan Di Maria operasyonu! Erden Timur devrede

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Spor Toto Süper Lig'de liderliğini sürdüren Galatasaray'da transfer çalışmaları yoğunlaştı. Teknik direktör Okan Buruk'un raporu doğrultusunda harekete geçecek sarı-kırmızılılar, Juventus forması giyen Arjantinli dünya yıldızı Angel Di Maria'yı kadrosuna katmak için düğmeye bastı. İşte detaylar... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 26 Ocak 2023 Perşembe 09:40
TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'dan Di Maria operasyonu! Erden Timur devrede

Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında Giresunspor deplasmanına konuk olacak Galatasaray'da çalışmalar sürüyor.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'dan Di Maria operasyonu! Erden Timur devrede

Sarı-kırmızılılar, Karadeniz ekibini mağlup ederek galibiyet serisini 10 maça çıkarmak istiyor.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'dan Di Maria operasyonu! Erden Timur devrede

Cimbom'da hazırlıklar tüm hızıyla sürerken, ara transfer dönemi için de çalışmalar yoğunlaştı.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'dan Di Maria operasyonu! Erden Timur devrede

Galatasaray sezon başında yaptığı takviyelerle adından sıkça söz ettirmişti.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'dan Di Maria operasyonu! Erden Timur devrede

Yaz transfer döneminde birçok transfer yapan sarı-kırmızılılar; Icardi, Mata, Mertens, Oliveira ve Torreria gibi transferlerle ses getirmişti.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'dan Di Maria operasyonu! Erden Timur devrede

Birçok dünya yıldızını kadrosunda barındıran Aslan, çok konuşulacak bir transfere daha imza atmaya hazırlanıyor.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'dan Di Maria operasyonu! Erden Timur devrede

Akşam'ın haberine göre; Galatasaray, Juventus forması giyen Arjantinli dünya yıldızı Angel Di Maria'yı transfer etmek istiyor.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'dan Di Maria operasyonu! Erden Timur devrede

Temmuz ayında Paris Saint Germain'den Juventus'a transfer olan Arjantinli kanat oyuncusu, 1 yıllık sözleşme imzalamıştı.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'dan Di Maria operasyonu! Erden Timur devrede

Ancak Di Maria Juventus'ta yaşanan sıkıntılı dönem sonrasında yaptığı açıklamada; "En kötü zamanda Juve'ye geçtim" diyerek bir anlamda ayrılık sinyali verdi.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'dan Di Maria operasyonu! Erden Timur devrede

Şampiyonluk yarışında kadrosunu güçlendirmek isteyen Galatasaray da Di Maria için harekete geçti.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'dan Di Maria operasyonu! Erden Timur devrede

34 yaşındaki oyuncu için ilk temasın kurulduğu öğrenilirken, Sportif A.Ş. Başkan Vekili Erden Timur önderliğinde yürütülen operasyonda henüz net bir sonuç alınamadı.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'dan Di Maria operasyonu! Erden Timur devrede

Ancak Di Maria'ya devre arası transfer döneminde Sarı-Kırmızılı formayı giydirmek için çalışmalar sürüyor.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'dan Di Maria operasyonu! Erden Timur devrede

Bu transfer ara dönemde bitirilemezse yönetim, sezon sonunda Arjantinli oyuncuyu takıma kazandırmayı planlıyor.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'dan Di Maria operasyonu! Erden Timur devrede

Angel Di Maria, bu sezon 14 maçta forma giydi.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'dan Di Maria operasyonu! Erden Timur devrede

Tecrübeli yıldız, 3 gol ve 5 asistlik bir performans sergiledi.

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