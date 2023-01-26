Selçuk İnan açıkladı! Kasımpaşa'dan Galatasaraylı 2 yıldıza kanca

Süper Lig'de topladığı 45 puanla liderlik koltuğunda oturan Galatasaray'da gündem transfer...
Süper Lig'de topladığı 45 puanla liderlik koltuğunda oturan Galatasaray'da gündem transfer...
Sezon öncesi yaptığı takviyelerle yaz transfer döneminin en çok konuşulan takımlarından biri olan sarı-kırmızılılar, kış transfer dönemi için de çalışmalarını hızlandırdı.
Teknik heyetin isteği doğrultusunda birkaç takviye yapmayı planlayan sarı-kırmızılılarda öncelik sol bek transferine verildi.
Galatasaray'ın bu bölge için liste başına aldığı isimse Demir Grup Sivasspor forması giyen Uğur Çiftçi...
Sarı-kırmızılılar, deneyimli futbolcuyla her konu da anlaşsa da takasta kullanılmak istenen Emre Taşdemir'in Sivasspor'a gitmek istememesi nedeniyle transfer henüz gerçekleşmedi.
Antalyaspor forması da giyen Güray Vural ile ilgilenen sarı-kırmızılılar, Emre Taşdemir'in Sivasspor'a gitmesi halinde Uğur Çiftçi transferine resmiyet kazandıracak.
Stoper, orta saha ve forvet takviyesi de yapmak isteyen sarı-kırmızılılarda takımdan ayrılacak isimler de merak konusu oldu.
Galatasaray, teknik direktör Okan Buruk'un kadroda düşünmediği bazı isimlerle ara transfer döneminde yollarını ayırmayı planlıyor.
Takımdan gönderilmek istenen oyuncularla görüşmelerini sürdüren sarı-kırmızılılarda flaş bir gelişme yaşandı.
Kariyerinde uzun süre Galatasaray forması giyen ve şu anda Kasımpaşa'yı çalıştıran teknik direktör Selçuk İnan, dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
Genç teknik adam, sarı-kırmızılılarda forma giyen iki futbolcuyla ilgilendiklerini belirtti.
TRT Spor'a konuşan Selçuk İnan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:
"FATİH TERİM İLE BABA-OĞUL GİBİYİZ"
"Fatih Terim ile öğretmen-öğrenci ilişkimiz hep devam etti.
Sosyal hayatta baba-oğul gibiyiz.
Hocayla her konuştuğunuzda yeni bir şey öğrenebiliyorsunuz.
Maçıma geleceğini bilmiyordum, görünce çok heyecanlandım.
Uzun süredir böyle bir maça gitmemişti."
"Birçok oyuncuya ilgimiz var.
"VAN AANHOLT VE SEFEROVIC İLE İLGİLENİYORUZ"
Van Aanholt ve Seferovic de bunlardan ikisi.
Şu anda kesinleşmiş bir şey yok.
Olduğu zaman zaten öğrenirsiniz."