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Selçuk İnan açıkladı! Kasımpaşa'dan Galatasaraylı 2 yıldıza kanca

Son dakika transfer haberleri: Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa'da teknik direktör Selçuk İnan, çarpıcı açıklamalarda bulundu. 37 yaşındaki çalıştırıcı, Galatasaray'da forma giyen iki isimle ilgilendiklerini açıkladı. İşte o sözler...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 26 Ocak 2023 Perşembe 16:10
Selçuk İnan açıkladı! Kasımpaşa'dan Galatasaraylı 2 yıldıza kanca

Süper Lig'de topladığı 45 puanla liderlik koltuğunda oturan Galatasaray'da gündem transfer...

Selçuk İnan açıkladı! Kasımpaşa'dan Galatasaraylı 2 yıldıza kanca

Sezon öncesi yaptığı takviyelerle yaz transfer döneminin en çok konuşulan takımlarından biri olan sarı-kırmızılılar, kış transfer dönemi için de çalışmalarını hızlandırdı.

Selçuk İnan açıkladı! Kasımpaşa'dan Galatasaraylı 2 yıldıza kanca

Teknik heyetin isteği doğrultusunda birkaç takviye yapmayı planlayan sarı-kırmızılılarda öncelik sol bek transferine verildi.

Selçuk İnan açıkladı! Kasımpaşa'dan Galatasaraylı 2 yıldıza kanca

Stoper, orta saha ve forvet takviyesi de yapmak isteyen sarı-kırmızılılarda takımdan ayrılacak isimler de merak konusu oldu.

Selçuk İnan açıkladı! Kasımpaşa'dan Galatasaraylı 2 yıldıza kanca

Galatasaray, teknik direktör Okan Buruk'un kadroda düşünmediği bazı isimlerle ara transfer döneminde yollarını ayırmayı planlıyor.

Selçuk İnan açıkladı! Kasımpaşa'dan Galatasaraylı 2 yıldıza kanca

Takımdan gönderilmek istenen oyuncularla görüşmelerini sürdüren sarı-kırmızılılarda flaş bir gelişme yaşandı.

Selçuk İnan açıkladı! Kasımpaşa'dan Galatasaraylı 2 yıldıza kanca

Kariyerinde uzun süre Galatasaray forması giyen ve şu anda Kasımpaşa'yı çalıştıran teknik direktör Selçuk İnan, dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Selçuk İnan açıkladı! Kasımpaşa'dan Galatasaraylı 2 yıldıza kanca

Genç teknik adam, sarı-kırmızılılarda forma giyen iki futbolcuyla ilgilendiklerini belirtti.

Selçuk İnan açıkladı! Kasımpaşa'dan Galatasaraylı 2 yıldıza kanca

TRT Spor'a konuşan Selçuk İnan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

Selçuk İnan açıkladı! Kasımpaşa'dan Galatasaraylı 2 yıldıza kanca

"FATİH TERİM İLE BABA-OĞUL GİBİYİZ"

"Fatih Terim ile öğretmen-öğrenci ilişkimiz hep devam etti.

Selçuk İnan açıkladı! Kasımpaşa'dan Galatasaraylı 2 yıldıza kanca

Sosyal hayatta baba-oğul gibiyiz.

Selçuk İnan açıkladı! Kasımpaşa'dan Galatasaraylı 2 yıldıza kanca

Hocayla her konuştuğunuzda yeni bir şey öğrenebiliyorsunuz.

Selçuk İnan açıkladı! Kasımpaşa'dan Galatasaraylı 2 yıldıza kanca

Maçıma geleceğini bilmiyordum, görünce çok heyecanlandım.

Selçuk İnan açıkladı! Kasımpaşa'dan Galatasaraylı 2 yıldıza kanca

Uzun süredir böyle bir maça gitmemişti."

Selçuk İnan açıkladı! Kasımpaşa'dan Galatasaraylı 2 yıldıza kanca

"Birçok oyuncuya ilgimiz var.

Selçuk İnan açıkladı! Kasımpaşa'dan Galatasaraylı 2 yıldıza kanca

"VAN AANHOLT VE SEFEROVIC İLE İLGİLENİYORUZ"

Van Aanholt ve Seferovic de bunlardan ikisi.

Selçuk İnan açıkladı! Kasımpaşa'dan Galatasaraylı 2 yıldıza kanca

Şu anda kesinleşmiş bir şey yok.

Selçuk İnan açıkladı! Kasımpaşa'dan Galatasaraylı 2 yıldıza kanca

Olduğu zaman zaten öğrenirsiniz."

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