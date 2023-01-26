Pisa fiyat kırdı

Olımpia Morutan'ın performansından memnun olan Pisa, Galatasaray'a ilk teklifini yaptı. İtalyanlar, sözleşmesinde 5.5 milyon euro'luk zorunlu satın alma maddesi olmasına rağmen, Olimpiu Moruțan için Galatasaray'a 3.5 milyon euro teklif etti. Sarıkırmızılı yönetim teklifi hiç düşünmeden geri çevirdi.
Olımpia Morutan'ın performansından memnun olan Pisa, Galatasaray'a ilk teklifini yaptı. İtalyanlar, sözleşmesinde 5.5 milyon euro'luk zorunlu satın alma maddesi olmasına rağmen, Olimpiu Moruțan için Galatasaray'a 3.5 milyon euro teklif etti. Sarıkırmızılı yönetim teklifi hiç düşünmeden geri çevirdi.