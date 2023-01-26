Lucas Moura'dan Galatasaray ve transfer kararı!

Süper Lig'in lideri Galatasaray'da transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor.
Sarı-kırmızılılarda henüz devre arasında resmi bir imza atılmadı.
Cimbom, öncelikli olarak sol bek kadrosuna katmak istiyor.
Süper Lig'in lideri Galatasaray'da transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor.
Sarı-kırmızılılarda henüz devre arasında resmi bir imza atılmadı.
Cimbom, öncelikli olarak sol bek kadrosuna katmak istiyor.
Bu konuda Aslan, Uğur Çiftçi ve Güray Vural için temaslarını sürdürüyor.
Sarı-kırmızılılarda teknik patron Okan Buruk'un sol beke yerli bir transfer istediği öğrenildi.
Galatasaray'ın ayrıca hücum hattına takviye yapması bekleniyor.
Bu konuda çalışmalarını sürdüren sarı-kırmızılı ekip için Lucas Moura iddiası ortaya atılmıştı.
Konuyla ilgili olarak flaş bir gelişme yaşandı.
Asporcom.tr editörlerinden Bora Salgın'ın İtalyan basınından derlediği habere göre; Brezilyalı yıldız, Galatasaray'ın teklifini reddetti.
Hatta Lucas Moura'nın gelen tüm teklifleri geri çevirdiği belirtildi.
Tottenham forması giyen 30 yaşındaki yıldız oyuncu, bu sezon 11 maçta süre aldı.
Brezilyalı oyuncu, forma giydiği karşılaşmalarda gol veya asist katkısı sağlayamadı.
Lucas Moura'nın sezon sonu kulübüyle sözleşmesi sona eriyor.
Yıldız oyuncunun güncel piyasa değeri 12 milyon Euro.
30 yaşındaki oyuncu Brezilya Milli Takım formasıyla 32 maçta görev aldı.
Yıldız isim milli maçlarda 4 kez fileleri havalandırdı.
Tecrübeli futbolcunun Tottenham'dan ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor.