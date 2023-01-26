Haberler Galatasaray Lucas Moura'dan Galatasaray ve transfer kararı!

Lucas Moura'dan Galatasaray ve transfer kararı!

Galatasaray'da son dakika transfer haberi... Sarı kırmızılıların bir süredir peşinde olduğu bilinen Lucas Moura'dan, haber geldi. Cimbom'un, 'çilek transfer' olarak nitelendirdiği Lucas Moura, Galatasaray'a son kararını bildirdi. İşte ayrıntılar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 26 Ocak 2023 Perşembe 15:57
Lucas Moura'dan Galatasaray ve transfer kararı!

Süper Lig'in lideri Galatasaray'da transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor.

Lucas Moura'dan Galatasaray ve transfer kararı!

Sarı-kırmızılılarda henüz devre arasında resmi bir imza atılmadı.

Lucas Moura'dan Galatasaray ve transfer kararı!

Cimbom, öncelikli olarak sol bek kadrosuna katmak istiyor.

Lucas Moura'dan Galatasaray ve transfer kararı!

Bu konuda Aslan, Uğur Çiftçi ve Güray Vural için temaslarını sürdürüyor.

Lucas Moura'dan Galatasaray ve transfer kararı!

Sarı-kırmızılılarda teknik patron Okan Buruk'un sol beke yerli bir transfer istediği öğrenildi.

Lucas Moura'dan Galatasaray ve transfer kararı!

Galatasaray'ın ayrıca hücum hattına takviye yapması bekleniyor.

Lucas Moura'dan Galatasaray ve transfer kararı!

Bu konuda çalışmalarını sürdüren sarı-kırmızılı ekip için Lucas Moura iddiası ortaya atılmıştı.

Lucas Moura'dan Galatasaray ve transfer kararı!

Konuyla ilgili olarak flaş bir gelişme yaşandı.

Lucas Moura'dan Galatasaray ve transfer kararı!

Asporcom.tr editörlerinden Bora Salgın'ın İtalyan basınından derlediği habere göre; Brezilyalı yıldız, Galatasaray'ın teklifini reddetti.

Lucas Moura'dan Galatasaray ve transfer kararı!

Hatta Lucas Moura'nın gelen tüm teklifleri geri çevirdiği belirtildi.

Lucas Moura'dan Galatasaray ve transfer kararı!

Tecrübeli yıldızla İtalyan ekibi Roma'nın ilgilendiği ifade edildi.

Lucas Moura'dan Galatasaray ve transfer kararı!

Tottenham forması giyen 30 yaşındaki yıldız oyuncu, bu sezon 11 maçta süre aldı.

Lucas Moura'dan Galatasaray ve transfer kararı!

Brezilyalı oyuncu, forma giydiği karşılaşmalarda gol veya asist katkısı sağlayamadı.

Lucas Moura'dan Galatasaray ve transfer kararı!

Lucas Moura'nın sezon sonu kulübüyle sözleşmesi sona eriyor.

Lucas Moura'dan Galatasaray ve transfer kararı!

Yıldız oyuncunun güncel piyasa değeri 12 milyon Euro.

Lucas Moura'dan Galatasaray ve transfer kararı!

30 yaşındaki oyuncu Brezilya Milli Takım formasıyla 32 maçta görev aldı.

Lucas Moura'dan Galatasaray ve transfer kararı!

Yıldız isim milli maçlarda 4 kez fileleri havalandırdı.

Lucas Moura'dan Galatasaray ve transfer kararı!

Tecrübeli futbolcunun Tottenham'dan ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor.

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