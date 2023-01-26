Galatasaray'dan Pisa'ya flaş Morutan yanıtı! Transfer...

Süper Lig'de en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 4 puan önünde bulunan Galatasaray'da son dakika gelişmeleri yaşanıyor.
Süper Lig'de en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 4 puan önünde bulunan Galatasaray'da son dakika gelişmeleri yaşanıyor.
Sarı-kırmızılılar, ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirerek sezon sonunda şampiyonluk ipini göğüslemek istiyor.
Sol bek, stoper, orta saha ve forvet takviyesi yapmak isteyen Cimbom, teknik direktör Okan Buruk'un raporu doğrultusunda çalışmalar devam ediyor.
Süper Lig'in 21. haftasında Giresunspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdüren Galatasaray'da sezon başında Pisa'ya kiralanan Olimpiu Morutan gündem oldu.
Rumen futbolcu, geçtiğimiz sezon başında FCSB'den Galatasaray'a transfer olmuştu.
Sarı-kırmızılılar, 23 yaşındaki orta saha oyuncusu için Rumen ekibine 4.1 milyon Euro bonservis bedeli ödedi.
Gösterdiği performansla beklentilerin altında kalan Morutan, sezon başında Pisa'ya kiralandı.
İtalyan ekibi, Olimpiu Morutan transferi için Galatasaray'a 150 bin Euro kiralama bedeli ödedi.
Ayrıca Rumen oyuncunun sözleşmesine şartlı zorunlu satın alma opsiyonu eklendi.
Buna göre Pisa, Serie A'ya yükselirse ve Morutan 25 maça çıkarsa, 5.5 milyon Euro'luk zorunlu satın alma opsiyonu devreye girecek.
Öte yandan Pisa, sezon sonunu beklemeden Morutan'ın bonservisi için Galatasaray'a 3.5 milyon Euro'luk teklifte bulundu.
23 yaşındaki futbolcunun menajeri Giovanni Becali, İtalyan basınına yaptığı açıklamada Galatasaray'ın Morutan için yapılan 3.5 milyon Euro'luk teklifi reddettiğini açıkladı.
La Nazione'ye konuşan Becali'nin açıklamaları şu şekilde:
"GALATASARAY PISA'NIN TEKLİFİNİ REDDETTİ"
"Pisa'nın teklifi Galatasaray tarafından reddedildi.
"MORUTAN GALATASARAY'DA KALMAYACAK"
Morutan kesinlikle Galatasaray'da kalmayacak.
"Bence kariyerine İtalya'da devam edecek ancak Pisa'nın da hamlesini görmemiz gerekecek.
Pisa, Serie A'ya çıkarsa zorunlu satın alma opsiyonuyla ilgili bir sorun olacağını düşünmüyorum.
Şimdiden gelecek hakkında konuşmak gereksiz ancak Morutan 10 gol ve 10 asist yaparsa çok fazla talibi olacak, bunu garanti edebilirim.
Olimpiu Morutan, bu sezon Pisa formasıyla 20 maça çıktı.
Rumen oyuncu, 5 gol ve 7 asistlik bir performans sergiledi.
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