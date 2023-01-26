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Galatasaray'dan Pisa'ya flaş Morutan yanıtı! Transfer...

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Sezon başında Galatasaray'dan Olimpiu Morutan'ı kiralayan Pisa, Rumen futbolcunun transferi için sarı-kırmızılılara 3.5 milyon Euro teklif etmişti. Galatasaray yönetimi, yapılan teklif sonrası Serie B ekibine yanıtını iletti. İşte detaylar... (fotomac.com.tr / DIŞ HABERLER)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 26 Ocak 2023 Perşembe 14:11 Güncelleme Tarihi: 26 Ocak 2023 Perşembe 14:11
Mert Kılıç
Galatasaray'dan Pisa'ya flaş Morutan yanıtı! Transfer...

Süper Lig'de en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 4 puan önünde bulunan Galatasaray'da son dakika gelişmeleri yaşanıyor.

Galatasaray'dan Pisa'ya flaş Morutan yanıtı! Transfer...

Sarı-kırmızılılar, ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirerek sezon sonunda şampiyonluk ipini göğüslemek istiyor.

Galatasaray'dan Pisa'ya flaş Morutan yanıtı! Transfer...

Sol bek, stoper, orta saha ve forvet takviyesi yapmak isteyen Cimbom, teknik direktör Okan Buruk'un raporu doğrultusunda çalışmalar devam ediyor.

Galatasaray'dan Pisa'ya flaş Morutan yanıtı! Transfer...

Süper Lig'in 21. haftasında Giresunspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdüren Galatasaray'da sezon başında Pisa'ya kiralanan Olimpiu Morutan gündem oldu.

Galatasaray'dan Pisa'ya flaş Morutan yanıtı! Transfer...

Rumen futbolcu, geçtiğimiz sezon başında FCSB'den Galatasaray'a transfer olmuştu.

Galatasaray'dan Pisa'ya flaş Morutan yanıtı! Transfer...

Sarı-kırmızılılar, 23 yaşındaki orta saha oyuncusu için Rumen ekibine 4.1 milyon Euro bonservis bedeli ödedi.

Galatasaray'dan Pisa'ya flaş Morutan yanıtı! Transfer...

Gösterdiği performansla beklentilerin altında kalan Morutan, sezon başında Pisa'ya kiralandı.

Galatasaray'dan Pisa'ya flaş Morutan yanıtı! Transfer...

İtalyan ekibi, Olimpiu Morutan transferi için Galatasaray'a 150 bin Euro kiralama bedeli ödedi.

Galatasaray'dan Pisa'ya flaş Morutan yanıtı! Transfer...

Ayrıca Rumen oyuncunun sözleşmesine şartlı zorunlu satın alma opsiyonu eklendi.

Galatasaray'dan Pisa'ya flaş Morutan yanıtı! Transfer...

Buna göre Pisa, Serie A'ya yükselirse ve Morutan 25 maça çıkarsa, 5.5 milyon Euro'luk zorunlu satın alma opsiyonu devreye girecek.

Galatasaray'dan Pisa'ya flaş Morutan yanıtı! Transfer...

Öte yandan Pisa, sezon sonunu beklemeden Morutan'ın bonservisi için Galatasaray'a 3.5 milyon Euro'luk teklifte bulundu.

Galatasaray'dan Pisa'ya flaş Morutan yanıtı! Transfer...

23 yaşındaki futbolcunun menajeri Giovanni Becali, İtalyan basınına yaptığı açıklamada Galatasaray'ın Morutan için yapılan 3.5 milyon Euro'luk teklifi reddettiğini açıkladı.

Galatasaray'dan Pisa'ya flaş Morutan yanıtı! Transfer...

La Nazione'ye konuşan Becali'nin açıklamaları şu şekilde:

Galatasaray'dan Pisa'ya flaş Morutan yanıtı! Transfer...

"GALATASARAY PISA'NIN TEKLİFİNİ REDDETTİ"

"Pisa'nın teklifi Galatasaray tarafından reddedildi.

Galatasaray'dan Pisa'ya flaş Morutan yanıtı! Transfer...

"MORUTAN GALATASARAY'DA KALMAYACAK"

Morutan kesinlikle Galatasaray'da kalmayacak.

Galatasaray'dan Pisa'ya flaş Morutan yanıtı! Transfer...

"Bence kariyerine İtalya'da devam edecek ancak Pisa'nın da hamlesini görmemiz gerekecek.

Galatasaray'dan Pisa'ya flaş Morutan yanıtı! Transfer...

Pisa, Serie A'ya çıkarsa zorunlu satın alma opsiyonuyla ilgili bir sorun olacağını düşünmüyorum.

Galatasaray'dan Pisa'ya flaş Morutan yanıtı! Transfer...

Şimdiden gelecek hakkında konuşmak gereksiz ancak Morutan 10 gol ve 10 asist yaparsa çok fazla talibi olacak, bunu garanti edebilirim.

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