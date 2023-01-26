GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Mauro Icardi'den PSG'ye baskı!

Galatasaray Süper Lig'de galibiyet serisini 9 maça çıkardı.
Şampiyonluk hedefleyen Cimbom Fenerbahçe'nin 4 puan önünde zirvede yer alıyor.
Ocak ayı transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da kadrodaki isimlerin geleceği.
Galatasaray Süper Lig'de galibiyet serisini 9 maça çıkardı.
Şampiyonluk hedefleyen Cimbom Fenerbahçe'nin 4 puan önünde zirvede yer alıyor.
Ocak ayı transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da kadrodaki isimlerin geleceği.
Galatasaray'da yıldız golcü Mauro Icardi'nin takımdaki geleceği de merak edilen konular arasında.
Arjantinli oyuncunun takımda tutulmasını Okan Buruk'ta istiyor.
Özellikle büyük maçlardaki performansıyla kilidi çözen oyuncu Icardi taraftarın sevgilisi haline geldi.
Mauro Icardi de her fırsatta Galatasaray'da çok mutlu olduğunu dile getiriyor.
Arjantinli golcünün kiralık sözleşmesi sezon sonunda bitecek.
Mauro Icardi'nin bonservisini almaya hazırlanan Galatasaray, PSG'nin karşısına eli güçlü çıkmaya çalışıyor.
Sarı-kırmızılılar, Arjantinli golcü için bir bütçe hazırladı.
Bu bütçe ile İcardi için PSG'nin kapısı çalınacak.
Resmen istenecek.
Ancak Fransızların 25 milyon Euro bonservis bedeli istediği yönündeki haberler keyifleri kaçırırken yıldız oyuncunun devreye girmesi yönetimi rahatlattı.
İcardi, Sportif AŞ Başkavekili Erden Timur'la yaptığı görüşmede, "Taraftarları, İstanbul'u ve Galatasaray'ı çok seviyorum.
PSG'nin beni Galatasaray'a vermesi için baskı yapacağım" diye konuştu.
Galatasaray böylece eli güçlü bir şekilde PSG'nin karşısına geçecek.
Icardi sarı kırmızılı forma ile bu sezon 10 maçta görev aldı.
Arjantinli yıldız, derbi performansıyla göz dolduruyor.
29 yaşındaki oyuncu 6 gol attı.
4 de asist yaptı.