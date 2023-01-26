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GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Mauro Icardi'den PSG'ye baskı!

Galatasaray haberi: Galatasaray'da Mauro Icardi gösterdiği performansla taraftarın gönlümü fethetti. Teknik direktör Okan Buruk'un da takımda kalmasını istediği yıldız oyuncu için yönetim harekete geçti. Icardi, transferi için PSG'ye baskı yapacak. İşte detaylar... | GS HABER

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 26 Ocak 2023 Perşembe 10:50
GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Mauro Icardi'den PSG'ye baskı!

Galatasaray Süper Lig'de galibiyet serisini 9 maça çıkardı.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Mauro Icardi'den PSG'ye baskı!

Şampiyonluk hedefleyen Cimbom Fenerbahçe'nin 4 puan önünde zirvede yer alıyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Mauro Icardi'den PSG'ye baskı!

Ocak ayı transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da kadrodaki isimlerin geleceği.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Mauro Icardi'den PSG'ye baskı!

Galatasaray'da yıldız golcü Mauro Icardi'nin takımdaki geleceği de merak edilen konular arasında.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Mauro Icardi'den PSG'ye baskı!

Arjantinli oyuncunun takımda tutulmasını Okan Buruk'ta istiyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Mauro Icardi'den PSG'ye baskı!

Özellikle büyük maçlardaki performansıyla kilidi çözen oyuncu Icardi taraftarın sevgilisi haline geldi.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Mauro Icardi'den PSG'ye baskı!

Mauro Icardi de her fırsatta Galatasaray'da çok mutlu olduğunu dile getiriyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Mauro Icardi'den PSG'ye baskı!

Arjantinli golcünün kiralık sözleşmesi sezon sonunda bitecek.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Mauro Icardi'den PSG'ye baskı!

Mauro Icardi'nin bonservisini almaya hazırlanan Galatasaray, PSG'nin karşısına eli güçlü çıkmaya çalışıyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Mauro Icardi'den PSG'ye baskı!

Sarı-kırmızılılar, Arjantinli golcü için bir bütçe hazırladı.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Mauro Icardi'den PSG'ye baskı!

Bu bütçe ile İcardi için PSG'nin kapısı çalınacak.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Mauro Icardi'den PSG'ye baskı!

Resmen istenecek.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Mauro Icardi'den PSG'ye baskı!

Ancak Fransızların 25 milyon Euro bonservis bedeli istediği yönündeki haberler keyifleri kaçırırken yıldız oyuncunun devreye girmesi yönetimi rahatlattı.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Mauro Icardi'den PSG'ye baskı!

İcardi, Sportif AŞ Başkavekili Erden Timur'la yaptığı görüşmede, "Taraftarları, İstanbul'u ve Galatasaray'ı çok seviyorum.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Mauro Icardi'den PSG'ye baskı!

PSG'nin beni Galatasaray'a vermesi için baskı yapacağım" diye konuştu.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Mauro Icardi'den PSG'ye baskı!

Galatasaray böylece eli güçlü bir şekilde PSG'nin karşısına geçecek.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Mauro Icardi'den PSG'ye baskı!

Icardi sarı kırmızılı forma ile bu sezon 10 maçta görev aldı.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Mauro Icardi'den PSG'ye baskı!

Arjantinli yıldız, derbi performansıyla göz dolduruyor.

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