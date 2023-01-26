GALATASARAY TRANSFER HABERİ | Galatasaray'a Haji Wright vetosu! Antalyaspor 2. teklifi de reddetti

Süper Lig'in zirvesinde yer alan Galatasaray, 21. haftayı Giresunspor deplasmanında geçirecek.
Süper Lig'in zirvesinde yer alan Galatasaray, 21. haftayı Giresunspor deplasmanında geçirecek.
Sarı-kırmızılı ekip Karadeniz'de 3 puanı çıkartarak Fenerbahçe ile arasındaki puan farkını tutmak istiyor.
Sezon sonundan şampiyonluk hedefleyen teknik direktör Okan Buruk'un öğrencileri, ligde oynanan son 9 karşılaşmada 9 galibiyet aldı.
Cimbom, galibiyet serisini 10 maça yükseltmenin peşinde.
Antrenmanlara devam eden Aslan, diğer yandan transfer çalışmalarını da sürdürüyor.
Sezon sonunda şampiyonluğa ulaşmak isteyen Cimbom, Icardi ve Gomis'in yanına bir golcü daha eklemenin peşinde.
Seferovic'ten beklenen katkıyı alamayan sarı-kırmızılılar, İsviçreli oyuncuyu Benfica'ya geri göndermek istiyor.
Bu sezon ligde 10 maça çıkan Seferovic, henüz gol kaydedemedi.
Ziraat Türkiye Kupası'nda 3 karşılaşmada forma giyen Haris Seferovic, 2 gol ile takımına destek oldu.
Sarı-kırmızılı kulüp, Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor'da forma giyen Haji Wright için yeniden atağa kalktı.
ANTALYASPOR REDDETTİ
Cimbom bir süredir Akdeniz ekibi ile görüşme halinde.
Aslan, 24 yaşındaki golcü oyuncu için 4.5 milyon Euro olan teklifini artırdı.
Takvim'in haberine göre Galatasaray'ın Antalyaspor'a 5 milyon Euro paranın yanı sıra stoper Mathias Ross ve kanat oyuncusu Yusuf Demir'i kiralık vermeyi teklif etti.
Ancak başkanlığını Aziz Çetin'in yaptığı Antalya'nın bu teklifi de kabul etmediği öğrenildi.
11 GOL ATTI...
Haji Wright, Katar'daki Dünya Kupası'nda ABD Milli Takımı'nın da formasını terletti.
Wright bu sezon tüm kulvarlarda 18 karşılaşmaya çıktı.
11 gollük performans ortaya koydu.
Futbolcunun sözleşmesi Haziran 2025 yılında sona erecek.
Oyuncunun bonservis değeri 3.4 milyon euro olarak biliniyor.