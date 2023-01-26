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GALATASARAY TRANSFER HABERİ | Galatasaray'a Haji Wright vetosu! Antalyaspor 2. teklifi de reddetti

Süper Lig'de sezon sonu şampiyonluk coşkusu yaşamak isteyen Galatasaray, hücum hattına takviye yapmayı planlıyor. Seferovic'ten beklenen katkıyı alamayan sarı-kırmızılı ekip, Antalyaspor'dan Haji Wright'ı kadrosuna katmayı hedefliyor. Fakat Akdeniz ekibi, Cimbom'un ses getiren ikinci teklifini de reddetti. İşte haberin detayları...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 26 Ocak 2023 Perşembe 06:50
GALATASARAY TRANSFER HABERİ | Galatasaray'a Haji Wright vetosu! Antalyaspor 2. teklifi de reddetti

Süper Lig'in zirvesinde yer alan Galatasaray, 21. haftayı Giresunspor deplasmanında geçirecek.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ | Galatasaray'a Haji Wright vetosu! Antalyaspor 2. teklifi de reddetti

Sarı-kırmızılı ekip Karadeniz'de 3 puanı çıkartarak Fenerbahçe ile arasındaki puan farkını tutmak istiyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ | Galatasaray'a Haji Wright vetosu! Antalyaspor 2. teklifi de reddetti

Sezon sonundan şampiyonluk hedefleyen teknik direktör Okan Buruk'un öğrencileri, ligde oynanan son 9 karşılaşmada 9 galibiyet aldı.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ | Galatasaray'a Haji Wright vetosu! Antalyaspor 2. teklifi de reddetti

Cimbom, galibiyet serisini 10 maça yükseltmenin peşinde.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ | Galatasaray'a Haji Wright vetosu! Antalyaspor 2. teklifi de reddetti

Antrenmanlara devam eden Aslan, diğer yandan transfer çalışmalarını da sürdürüyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ | Galatasaray'a Haji Wright vetosu! Antalyaspor 2. teklifi de reddetti

Sol bek, stoper ve forvet hattına takviye yapmak isteyen Cimbom'da öncelik hücum hattı.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ | Galatasaray'a Haji Wright vetosu! Antalyaspor 2. teklifi de reddetti

Sezon sonunda şampiyonluğa ulaşmak isteyen Cimbom, Icardi ve Gomis'in yanına bir golcü daha eklemenin peşinde.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ | Galatasaray'a Haji Wright vetosu! Antalyaspor 2. teklifi de reddetti

Seferovic'ten beklenen katkıyı alamayan sarı-kırmızılılar, İsviçreli oyuncuyu Benfica'ya geri göndermek istiyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ | Galatasaray'a Haji Wright vetosu! Antalyaspor 2. teklifi de reddetti

Bu sezon ligde 10 maça çıkan Seferovic, henüz gol kaydedemedi.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ | Galatasaray'a Haji Wright vetosu! Antalyaspor 2. teklifi de reddetti

Ziraat Türkiye Kupası'nda 3 karşılaşmada forma giyen Haris Seferovic, 2 gol ile takımına destek oldu.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ | Galatasaray'a Haji Wright vetosu! Antalyaspor 2. teklifi de reddetti

Sarı-kırmızılı kulüp, Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor'da forma giyen Haji Wright için yeniden atağa kalktı.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ | Galatasaray'a Haji Wright vetosu! Antalyaspor 2. teklifi de reddetti

ANTALYASPOR REDDETTİ

Cimbom bir süredir Akdeniz ekibi ile görüşme halinde.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ | Galatasaray'a Haji Wright vetosu! Antalyaspor 2. teklifi de reddetti

Aslan, 24 yaşındaki golcü oyuncu için 4.5 milyon Euro olan teklifini artırdı.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ | Galatasaray'a Haji Wright vetosu! Antalyaspor 2. teklifi de reddetti

Takvim'in haberine göre Galatasaray'ın Antalyaspor'a 5 milyon Euro paranın yanı sıra stoper Mathias Ross ve kanat oyuncusu Yusuf Demir'i kiralık vermeyi teklif etti.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ | Galatasaray'a Haji Wright vetosu! Antalyaspor 2. teklifi de reddetti

Ancak başkanlığını Aziz Çetin'in yaptığı Antalya'nın bu teklifi de kabul etmediği öğrenildi.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ | Galatasaray'a Haji Wright vetosu! Antalyaspor 2. teklifi de reddetti

11 GOL ATTI...

Haji Wright, Katar'daki Dünya Kupası'nda ABD Milli Takımı'nın da formasını terletti.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ | Galatasaray'a Haji Wright vetosu! Antalyaspor 2. teklifi de reddetti

Wright bu sezon tüm kulvarlarda 18 karşılaşmaya çıktı.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ | Galatasaray'a Haji Wright vetosu! Antalyaspor 2. teklifi de reddetti

11 gollük performans ortaya koydu.

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