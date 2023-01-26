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GALATASARAY HABERLERİ - Yusuf Demir'in sorunu ortaya çıktı! Kırılma noktası Barcelona oldu

Son dakika Galatasaray haberleri... Galatasaray'ın sezon başında büyük umutlarla transfer ettiği Yusuf Demir'deki sorun belli oldu. Genç futbolcunun Barcelona dönemi sonrası mental çöküş yaşadığı ifade edildi. İşte detaylar... (GS spor haberleri)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 26 Ocak 2023 Perşembe 10:31
GALATASARAY HABERLERİ - Yusuf Demir'in sorunu ortaya çıktı! Kırılma noktası Barcelona oldu

Galatasaray'da sezon başı yapılan transferlerden biri olan Yusuf Demir'de hayal kırıklığı sürüyor.

GALATASARAY HABERLERİ - Yusuf Demir'in sorunu ortaya çıktı! Kırılma noktası Barcelona oldu

Büyük beklentilerle sarı-kırmızılılara gelen yıldız ismin mental sorunlar yaşadığı ifade ediliyor. İşte ayrıntılar...

GALATASARAY HABERLERİ - Yusuf Demir'in sorunu ortaya çıktı! Kırılma noktası Barcelona oldu

Galatasaray, sezon başında 6 milyon euro bonservis ödeyerek Yusuf Demir'i kadrosuna kattı.

GALATASARAY HABERLERİ - Yusuf Demir'in sorunu ortaya çıktı! Kırılma noktası Barcelona oldu

Büyük umutlarla gelen ve 'Messi' benzetmeleri yapılan genç yetenek, hocası Okan Buruk'un gözüne giremedi.

GALATASARAY HABERLERİ - Yusuf Demir'in sorunu ortaya çıktı! Kırılma noktası Barcelona oldu

Lig ve kupada toplam 6 maçta oynayan 19 yaşındaki futbolcu, henüz kendisini gösteremedi.

GALATASARAY HABERLERİ - Yusuf Demir'in sorunu ortaya çıktı! Kırılma noktası Barcelona oldu

Sabah'ta yer alan habere göre geçen sezonun ilk yarısını Barcelona'da kiralık geçiren Yusuf Demir'in, Katalan devinden ayrıldıktan sonra mental çöküş yaşadığı ortaya çıktı.

GALATASARAY HABERLERİ - Yusuf Demir'in sorunu ortaya çıktı! Kırılma noktası Barcelona oldu

İspanya La Liga ekiplerinden Barcelona'ya transferi FFP'ye takılan 2003 doğumlu yıldız adayı, kariyerini değiştiren bu durumdan olumsuz etkilendi.

GALATASARAY HABERLERİ - Yusuf Demir'in sorunu ortaya çıktı! Kırılma noktası Barcelona oldu

Avusturya Milli Takımı'nı seçtiği için Galatasaray'da yabancı statüsünde sayılan Yusuf Demir, Süper Toto Süper Lig ekiplerinden Ümraniyespor'un kiralık teklifini kabul etmedi.

GALATASARAY HABERLERİ - Yusuf Demir'in sorunu ortaya çıktı! Kırılma noktası Barcelona oldu

Sezon başında Galatasaray'a 6 milyon euro bedelle transfer edilen oyuncu için Messi benzetmeleri yapıldı.

GALATASARAY HABERLERİ - Yusuf Demir'in sorunu ortaya çıktı! Kırılma noktası Barcelona oldu

Galatasaray'a büyük umutlarla transfer edilen oyuncu kadroda oynama fırsatı bulamazken, bu sezon sadece 6 maçta görev aldı.

GALATASARAY HABERLERİ - Yusuf Demir'in sorunu ortaya çıktı! Kırılma noktası Barcelona oldu

YUSUF DEMİR KİMDİR?

Yusuf Demir, 2 Haziran 2003'te Avusturya'nın Wien kentinde dünyaya geldi.

GALATASARAY HABERLERİ - Yusuf Demir'in sorunu ortaya çıktı! Kırılma noktası Barcelona oldu

Futbola Rapid Wien'in altyapısında başladı.

GALATASARAY HABERLERİ - Yusuf Demir'in sorunu ortaya çıktı! Kırılma noktası Barcelona oldu

Demir, 2021 yazında Barcelona'ya 1 yıllığına kiralandı.

GALATASARAY HABERLERİ - Yusuf Demir'in sorunu ortaya çıktı! Kırılma noktası Barcelona oldu

Devre arasında kulübü Rapid Wien'e geri dönen 18 yaşındaki oyuncu, o sezon 5 maçta forma giydi ve 1 gol, 1 asistlik katkı sağladı.

GALATASARAY HABERLERİ - Yusuf Demir'in sorunu ortaya çıktı! Kırılma noktası Barcelona oldu

Sezon başında 6 milyon euro'ya Galatasaray'a transfer oldu.

GALATASARAY HABERLERİ - Yusuf Demir'in sorunu ortaya çıktı! Kırılma noktası Barcelona oldu

Sarı-kırmızılılarla 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

GALATASARAY HABERLERİ - Yusuf Demir'in sorunu ortaya çıktı! Kırılma noktası Barcelona oldu

Yusuf Demir'in güncel piyasa değeri ise 7.5 milyon euro...

GALATASARAY HABERLERİ - Yusuf Demir'in sorunu ortaya çıktı! Kırılma noktası Barcelona oldu

A milli takım tercihini Avusturya'dan yana kullanan Yusuf Demir, 4 karşılaşmada görev aldı ancak skor üretemedi.

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