GALATASARAY HABERLERİ - Yusuf Demir'in sorunu ortaya çıktı! Kırılma noktası Barcelona oldu

Galatasaray'da sezon başı yapılan transferlerden biri olan Yusuf Demir'de hayal kırıklığı sürüyor.
Galatasaray'da sezon başı yapılan transferlerden biri olan Yusuf Demir'de hayal kırıklığı sürüyor.
Büyük beklentilerle sarı-kırmızılılara gelen yıldız ismin mental sorunlar yaşadığı ifade ediliyor. İşte ayrıntılar...
Galatasaray, sezon başında 6 milyon euro bonservis ödeyerek Yusuf Demir'i kadrosuna kattı.
Büyük umutlarla gelen ve 'Messi' benzetmeleri yapılan genç yetenek, hocası Okan Buruk'un gözüne giremedi.
Lig ve kupada toplam 6 maçta oynayan 19 yaşındaki futbolcu, henüz kendisini gösteremedi.
Sabah'ta yer alan habere göre geçen sezonun ilk yarısını Barcelona'da kiralık geçiren Yusuf Demir'in, Katalan devinden ayrıldıktan sonra mental çöküş yaşadığı ortaya çıktı.
İspanya La Liga ekiplerinden Barcelona'ya transferi FFP'ye takılan 2003 doğumlu yıldız adayı, kariyerini değiştiren bu durumdan olumsuz etkilendi.
Avusturya Milli Takımı'nı seçtiği için Galatasaray'da yabancı statüsünde sayılan Yusuf Demir, Süper Toto Süper Lig ekiplerinden Ümraniyespor'un kiralık teklifini kabul etmedi.
Sezon başında Galatasaray'a 6 milyon euro bedelle transfer edilen oyuncu için Messi benzetmeleri yapıldı.
Galatasaray'a büyük umutlarla transfer edilen oyuncu kadroda oynama fırsatı bulamazken, bu sezon sadece 6 maçta görev aldı.
YUSUF DEMİR KİMDİR?
Yusuf Demir, 2 Haziran 2003'te Avusturya'nın Wien kentinde dünyaya geldi.
Futbola Rapid Wien'in altyapısında başladı.
Demir, 2021 yazında Barcelona'ya 1 yıllığına kiralandı.
Devre arasında kulübü Rapid Wien'e geri dönen 18 yaşındaki oyuncu, o sezon 5 maçta forma giydi ve 1 gol, 1 asistlik katkı sağladı.
Sezon başında 6 milyon euro'ya Galatasaray'a transfer oldu.
Sarı-kırmızılılarla 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.
Yusuf Demir'in güncel piyasa değeri ise 7.5 milyon euro...
A milli takım tercihini Avusturya'dan yana kullanan Yusuf Demir, 4 karşılaşmada görev aldı ancak skor üretemedi.
Genç yıldız, ağırlıklı olarak sol ayağını kullanıyor.