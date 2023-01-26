Fenerbahçe'yi 3-0 yendik!

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, camianın desteğinin çok önemli olduğunu ve bu destek sayesinde dimdik ayakta durduklarını söyledi. Dünkü Divan Kurulu'nda konuşan Özbek, kendisine sarı-kırmızılı camiayı hedef alan açıklamalar yapan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a yüklendi. Özbek, "İnanıyorum ki Cumhuriyet'in 100. yılında şampiyon olmak en çok Galatasaray'a yakışacak. Verdiğimiz mücadele sadece Galatasaray'ın şampiyon olması için değil. Türk sporunda herkese adalet getirilmesi için çalışıyoruz. Ezeli rakibimiz Fenerbahçe'yi sahasında 3-0 yendik. Olayı saha dışına çıkarmaya çalışıyorlar" dedi.

KENDİMİ GÜÇLÜ HİSSEDİYORUM

Başkan Özbek, PFDK'ya sevk edilmesiyle ilgili olarak da "Ne yaparlarsa yapsınlar biz sonuna kadar doğruları söylemeye devam edeceğiz. Biz birlik oldukça başarılarımız artıyor. Başarılar oldukça da dört bir yandan topyekûn saldırılar oluşuyor. Tüm bu saldırılara karşı camiamız olarak dimdik durduğunuz için sizlere ve camiamıza teşekkür ediyorum. Hayatımın hiçbir döneminde kendimi bu kadar güçlü hissetmedim. Bu desteğin büyüklüğü için tüm Galatasaray camiasına teşekkür ediyorum. Hepinize ne kadar teşekkür etsek azdır. Çocuklarımıza, gurur duyacağımız Galatasaray bırakmak için hep birlikte çalışacağız" şeklinde konuştu.

ARTIK 1 NUMARALI FAVORİ GALATASARAY

Süper Lig'de 21. hafta öncesinde iddaa Risk Yönetim Merkezi tarafından şampiyonluk oranları güncellendi. Üst üste 9. galibiyetine imza atan Galatasaray'ın oranı 1.90'dan 1.80'e düştü ve sarı-kırmızılılar, bu sezon ilk kez bir numaralı favori olarak açıklandı. 1.90'lık şampiyonluk oranı 2'ye yükselen Fenerbahçe ikinci sırada yer aldı. Beşiktaş'ın şampiyonluk oranı 8.50'den 8.00'e güncellendi.

TEKLİF YAĞIYOR

Futbol takımının başarılı olmasından dolayı futbolculara gelen tekliflerin arttığına vurgu yapan Başkan Özbek şöyle devam etti: Cumhuriyet'imizin 100. yılında hedefimizi hiç değiştirmedik. Mağazacılıkta satışlarımız iyi, iyi bir takım kurduk. Gelirlerimiz de artmış vaziyette. Futbol takımımızın başarılı yürüyüşü sayesinde futbolda değerimiz giderek artıyor. Sezon başında dünya piyasalarından 1 futbolcumuza talep vardı. Bugün 5-6 futbolcumuza hatırı sayılır transfer talepleri var.

FLORYA'NIN TAPUSU ALINIYOR

Projelerle ilgili son bilgileri de paylaşan Başkan Özbek, "Mecidiyeköy projesi; gereken finansman desteği verecek en önemli proje. Mali tablomuzu, herkesi memnun edecek Florya projesi. Bu proje aslanlar gibi yürüyor. Sadece prosedür çerçevesinde çalışmalar sürüyor. Florya'nın tapusunu 1-2 hafta içinde alacağız. Galatasaray'ın sportif faaliyetlerini sürdürülebilir hale getireceğiz. Kemel atma töreni ile Kemerburgaz'daki faaliyetlerimiz hız kazanacak. Kemerburgaz projesi olmazsa olmazımızdır" diye konuştu.

TİMUR 30 MİLYON DOLAR VERDİ

Dursun Özbek, "Her ne hikmezse, rakiplerimiz Erden Timur kardeşimle uğraşıyor. Seçime birlikte girdik, bütün projeleri birlikte yaptık. Genel kurullarda beraber açıkladık. Erden Timur, atanmış birisi kabul etmek doğru değil. Erden Timur, kabul edilmesi güç bir para miktarı üzerinden, benim üzerimden kulübe destek vermiştir. Bunun mertebesi de 30 milyon dolar civarındadır. Futbolla ilgili, gece-gündüz koşuyor. Ne istiyoruz, nedir yani?" ifadesini kullandı.