Beşiktaş mı, Galatasaray mı? Amir Hadziahmetovic kararını verdi

Süper Lig'de son 9 maçını kazanarak lider olarak yoluna devam eden Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor.
Süper Lig'de son 9 maçını kazanarak lider olarak yoluna devam eden Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor.
Sarı-kırmızılı yönetim, ara transfer dönemini temkinli geçirirken, eksik olan bölgeleri için ise gaza basmaya hazırlanıyor.
Ligde ilk 20 haftayı en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 4 puan önünde lider geçiren Galatasaray, transferde vitesi arttırdı.
SOL BEKTE UĞUR ÇİFTÇİ İLK ADAY
Sivasspor ile Uğur Çiftçi konusunda anlaşan ancak Emre Taşdemir'i Sivas'a gitmeye ikna edemeyen sarı-kırmızılılar, Antalyaspor'dan Güray Vural'ı da listesinde tutmaya devam ediyor.
Uğur Çiftçi'nin hala bir numaralı aday olduğu öğrenilirken, Antalyaspor ise hala Güray Vural'ı bırakmaya sıcak bakmıyor.
Sivasspor ile orta yolu bulmaya çalışan sarı-kırmızılı yönetim, Uğur Çiftçi transferine son noktayı koymak için girişimlerini hızlandıracak.
Galatasaray, sol bekin yanı sıra stoper, orta saha ve santrfor takviyeleri de yapmaya hazırlanıyor.
GALATASARAY AMIR İÇİN DEVREDE
Cimbom, sezon başında transfer etmek istediği ve Beşiktaş'ın da teklif yaptığı Konyasporlu Amir Hadziahmetovic için devreye girdi.
SEZON ÖNCESİ DE GÜNDEME GELMİŞTİ
Sezon başında Amir Hadziahmetovic'le ilgilenen Galatasaray'ın alternatif orta saha tercihi Fredrik Midtsjö olmuştu.
5 milyon Euro'nun altına düşmeyen Konyaspor ise anlaşmaya takas yerine sonraki satıştan pay maddesi ekletmek istiyor.
ERDEN TİMUR BİZZAT DEVREDE
İki kulüp arasında görüşmeler devam ediyor. Sportif A.Ş. Başkan Vekili Erden Timur, Amir Hadziahmetovic transferiyle bizzat ilgileniyor.
BEŞİKTAŞ VE BURNLEY DE İSTİYOR
Galatasaray'ın yanı sıra Beşiktaş ve Burnley de Amir için teklifini yaptı.
Burnley, Boşnak orta sahaya 3.5 milyon Euro bonservis + 1 milyon Euro Premier Lig'e çıkma bonusu önerdi.
Bu sezon da istikrarını koruyan Amir, bir buçuk yıl daha sözleşmesinin bulunduğu Konyaspor'dan ara transfer döneminde ayrılmak istiyor.
GALATASARAY'DAN YENİ TEKLİF
Ara transfer döneminde Amir'i tekrar gündemine alan sarı-kırmızılı kulüp, teklifini 3.5 milyon Euro bonservis bedeli + takas yoluyla oyuncu olarak revize etti.
ÖNCELİĞİ GALATASARAY'A VERDİ
Sabah'ın haberine göre, 25 yaşındaki futbolcunun kendisine gelen tekliflerde önceliği Galatasaray'a verdiği öğrenildi.
Amir Hadziahmetovic, bu sezon Konyaspor formasıyla 23 maça çıktı.
25 yaşındaki futbolcu, 6 gol ve 4 asistlik bir performans sergiledi.
Boşnak orta saha oyuncusunun Konyaspor ile olan sözleşmesi 2024 yılına kadar devam ediyor.
Amir'in güncel piyasa değeri ise 6 milyon Euro.