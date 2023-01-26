Haberler Galatasaray Beşiktaş mı, Galatasaray mı? Amir Hadziahmetovic kararını verdi

Beşiktaş mı, Galatasaray mı? Amir Hadziahmetovic kararını verdi

Son dakika transfer haberleri: Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Beşiktaş ile Galatasaray, Konyaspor forması giyen Amir Hadziahmetovic'i gündemine almıştı. Burnley'in de ilgilendiği Boşnak futbolcu, iki ezeli rakip arasındaki tercihini yaptı. İşte detaylar... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 26 Ocak 2023 Perşembe 11:52
Beşiktaş mı, Galatasaray mı? Amir Hadziahmetovic kararını verdi

Süper Lig'de son 9 maçını kazanarak lider olarak yoluna devam eden Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor.

Beşiktaş mı, Galatasaray mı? Amir Hadziahmetovic kararını verdi

Sarı-kırmızılı yönetim, ara transfer dönemini temkinli geçirirken, eksik olan bölgeleri için ise gaza basmaya hazırlanıyor.

Beşiktaş mı, Galatasaray mı? Amir Hadziahmetovic kararını verdi

Ligde ilk 20 haftayı en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 4 puan önünde lider geçiren Galatasaray, transferde vitesi arttırdı.

Beşiktaş mı, Galatasaray mı? Amir Hadziahmetovic kararını verdi

SOL BEKTE UĞUR ÇİFTÇİ İLK ADAY

Sivasspor ile Uğur Çiftçi konusunda anlaşan ancak Emre Taşdemir'i Sivas'a gitmeye ikna edemeyen sarı-kırmızılılar, Antalyaspor'dan Güray Vural'ı da listesinde tutmaya devam ediyor.

Beşiktaş mı, Galatasaray mı? Amir Hadziahmetovic kararını verdi

Uğur Çiftçi'nin hala bir numaralı aday olduğu öğrenilirken, Antalyaspor ise hala Güray Vural'ı bırakmaya sıcak bakmıyor.

Beşiktaş mı, Galatasaray mı? Amir Hadziahmetovic kararını verdi

Sivasspor ile orta yolu bulmaya çalışan sarı-kırmızılı yönetim, Uğur Çiftçi transferine son noktayı koymak için girişimlerini hızlandıracak.

Beşiktaş mı, Galatasaray mı? Amir Hadziahmetovic kararını verdi

Galatasaray, sol bekin yanı sıra stoper, orta saha ve santrfor takviyeleri de yapmaya hazırlanıyor.

Beşiktaş mı, Galatasaray mı? Amir Hadziahmetovic kararını verdi

GALATASARAY AMIR İÇİN DEVREDE

Cimbom, sezon başında transfer etmek istediği ve Beşiktaş'ın da teklif yaptığı Konyasporlu Amir Hadziahmetovic için devreye girdi.

Beşiktaş mı, Galatasaray mı? Amir Hadziahmetovic kararını verdi

SEZON ÖNCESİ DE GÜNDEME GELMİŞTİ

Sezon başında Amir Hadziahmetovic'le ilgilenen Galatasaray'ın alternatif orta saha tercihi Fredrik Midtsjö olmuştu.

Beşiktaş mı, Galatasaray mı? Amir Hadziahmetovic kararını verdi

5 milyon Euro'nun altına düşmeyen Konyaspor ise anlaşmaya takas yerine sonraki satıştan pay maddesi ekletmek istiyor.

Beşiktaş mı, Galatasaray mı? Amir Hadziahmetovic kararını verdi

ERDEN TİMUR BİZZAT DEVREDE

İki kulüp arasında görüşmeler devam ediyor. Sportif A.Ş. Başkan Vekili Erden Timur, Amir Hadziahmetovic transferiyle bizzat ilgileniyor.

Beşiktaş mı, Galatasaray mı? Amir Hadziahmetovic kararını verdi

BEŞİKTAŞ VE BURNLEY DE İSTİYOR

Galatasaray'ın yanı sıra Beşiktaş ve Burnley de Amir için teklifini yaptı.

Beşiktaş mı, Galatasaray mı? Amir Hadziahmetovic kararını verdi

Burnley, Boşnak orta sahaya 3.5 milyon Euro bonservis + 1 milyon Euro Premier Lig'e çıkma bonusu önerdi.

Beşiktaş mı, Galatasaray mı? Amir Hadziahmetovic kararını verdi

Bu sezon da istikrarını koruyan Amir, bir buçuk yıl daha sözleşmesinin bulunduğu Konyaspor'dan ara transfer döneminde ayrılmak istiyor.

Beşiktaş mı, Galatasaray mı? Amir Hadziahmetovic kararını verdi

GALATASARAY'DAN YENİ TEKLİF

Ara transfer döneminde Amir'i tekrar gündemine alan sarı-kırmızılı kulüp, teklifini 3.5 milyon Euro bonservis bedeli + takas yoluyla oyuncu olarak revize etti.

Beşiktaş mı, Galatasaray mı? Amir Hadziahmetovic kararını verdi

ÖNCELİĞİ GALATASARAY'A VERDİ

Sabah'ın haberine göre, 25 yaşındaki futbolcunun kendisine gelen tekliflerde önceliği Galatasaray'a verdiği öğrenildi.

Beşiktaş mı, Galatasaray mı? Amir Hadziahmetovic kararını verdi

Amir Hadziahmetovic, bu sezon Konyaspor formasıyla 23 maça çıktı.

Beşiktaş mı, Galatasaray mı? Amir Hadziahmetovic kararını verdi

25 yaşındaki futbolcu, 6 gol ve 4 asistlik bir performans sergiledi.

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