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Bedavaya almam

Prekazi, “Fenerbahçe her sene iddialı giriyor ama hiçbir şey yapamıyor. Fenerbahçe’den bedavaya futbolcu almam” dedi.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 26 Ocak 2023 Perşembe 06:50
Bedavaya almam

Galatasaray'ın efsanevi ismi Cevad Prekazi, Fenerbahçe'yi hedef aldı. Lig yarışını değerlendiren Prekazi, "Fenerbahçe her sene iddalı giriyor ama hiçbir şey yapamıyor. Fenerbahçe'de hiçbir şey görmedim. Jesus çok büyük antrenör. Neler yaptı Brezilya'da ama oynamak için futbolcu lazım. Ben antrenör olsam kulüp önemli değil Fenerbahçe'den bedava verseler futbolcu almam hiçbirini" diye konuştu.

"AÇIK ÇEK VERDİ"

Futbolcu olduğu dönemde Fenerbahçe'den teklif aldığını ifaden ünlü isim, "Açık çek verdiler. 'İstediğin rakamı yaz' dediler. Pesiç getirdi. Ben sinirlendim zaten az daha kavga ediyorduk. Dedim nasıl getirdin evime Fenerbahçe'yi. 'Ne yapayım bunlar böyle' dedi. Sonra Fransa'dan teklif geldi. Fransa'dan 750 bin verdiler. Oraya da gitmedim" dedi.

"SİNİRLENDİM"

Prekazi, Fenerbahçe derbisindeki ilk golün iptal edilmesini anlayamadığını belirterek, "İlk gol ofsaytsa ikinci gol daha ofsayt ama verildi. Ben anlamıyorum golleri sinirlendim çıktım dışarı... Çıktım dolaştım ve son 15 dakika ve uzatmaları seyrettim" ifadesini kullandı.

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