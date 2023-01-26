Aanholt'a teklif

Galatasaray'ın elden çıkarmayı planladığı Patrick van Aanholt'a Kasımpaşa 1,5 yıllık kiralama teklifinde bulundu. Senelik 2 milyon euro kazanan ve gitmek için parasının kalan bölümünü de talep eden Hollandalı sol bekten alacaklarından feragat etmesi istenecek.
Galatasaray'ınelden çıkarmayı planladığı Patrick van Aanholt'a Kasımpaşa 1,5 yıllık kiralama teklifinde bulundu. Senelik 2 milyon euro kazanan ve gitmek için parasının kalan bölümünü de talep eden Hollandalı sol bekten alacaklarından feragat etmesi istenecek.