Uğur Çiftçi halen ilk aday

Demir Grup Sivasspor ile Uğur Çiftçi konusunda anlaşan ancak Emre Taşdemir'i Sivas'a gitmeye ikna edemeyen sarı-kırmızılı yönetim, Antalyaspor'dan Güray Vural'ı da listesinde tutmaya devam ediyor. Uğur Çiftçi'nin hala bir numaralı aday olduğu öğrenilirken, Antalyaspor ise hala Güray Vural'ı bırakmaya sıcak bakmıyor. Sivasspor ile orta yolu bulmaya çalışan Sarı-kırmızılı yönetim, Uğur Çiftçi için bir görüşme daha yapacak.
DemirGrup Sivasspor ile Uğur Çiftçi konusunda anlaşan ancak Emre Taşdemir'i Sivas'a gitmeye ikna edemeyen sarı-kırmızılı yönetim, Antalyaspor'dan Güray Vural'ı da listesinde tutmaya devam ediyor. Uğur Çiftçi'nin hala bir numaralı aday olduğu öğrenilirken, Antalyaspor ise hala Güray Vural'ı bırakmaya sıcak bakmıyor. Sivasspor ile orta yolu bulmaya çalışan Sarı-kırmızılı yönetim, Uğur Çiftçi için bir görüşme daha yapacak.