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SON DAKİKA TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'ın istediği Hadziahmetovic için Başakşehir de teklif yaptı

Son dakika transfer haberleri... Galatasaray'ın kadrosuna katmak için girişimlerde bulunduğu Konyasporlu Amir Hadziahmetovic için Medipol Başakşehir de devreye girdi. Oyuncu için 4 milyon euro'nun gözden çıkarıldığı ifade edildi.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 25 Ocak 2023 Çarşamba 10:46 Güncelleme Tarihi: 25 Ocak 2023 Çarşamba 10:58
SON DAKİKA TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'ın istediği Hadziahmetovic için Başakşehir de teklif yaptı

Ara transfer dönemi çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Spor Toto Süper Lig lideri Galatasaray, kadrosunu güçlendirmek için harekete geçmiş ve hedef olarak da Konyaspor'da forma giyen 25 yaşındaki ön libero Amir Hadziahmetovic'i belirlemişti. Sarı-kırmızılılara bu transferde rakip çıktı. İşte ayrıntılar...

A Spor'un son dakika haberine göre Galatasaray'ın kadrosuna katmak için girişimlerde bulunduğu Konyasporlu Amir Hadziahmetovic için Medipol Başakşehir de devreye girdi. Oyuncu için 4 milyon euro'nun gözden çıkarıldığı ifade edildi.

AMIR HADZIAHMETOVIC KİMDİR?

8 Mart 1997 tarihinde Danimarka'da dünyaya geldi. Profesyonel futbol kariyerine Zeljeznicar altyapısında başladı. 2016'da 500 bin euro karşılığında Konyaspor'a transfer oldu. Ön libero mevkisinde görev yapan Hazdzimahmetovic, 1.79 cm boyunda... Ağırlıklı olarak sağ ayağını kullanan Hazdzimahmetovic'in hem Bosna Hersek hem de Danimarka vatandaşlığı bulunuyor. Genç futbolcu, milli takım tercihini Bosna Hersek'ten yana kullandı ve 21 karşılaşmaya çıktı. Oyuncunun güncel piyasa değeri ise 6 milyon euro...

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