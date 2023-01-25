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Seferovic gidiyor

İtalya Serie A ekiplerinden Salernitana başta olmak üzere birçok kulüpten teklif alan Haris Seferovic'in ara transfer döneminde takımdan ayrılması bekleniyor. Başakşehir ve Antalyaspor başta Türkiye'den de bazı takımlarla görüşen Seferovic, kendi maaşını karşılaşacak bir ekip bulması halinde sarı-kırmızılı takımdan ayrılacak.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 25 Ocak 2023 Çarşamba 06:50
Seferovic gidiyor
İtalya Serie A ekiplerinden Salernitana başta olmak üzere birçok kulüpten teklif alan Haris Seferovic'in ara transfer döneminde takımdan ayrılması bekleniyor. Başakşehir ve Antalyaspor başta Türkiye'den de bazı takımlarla görüşen Seferovic, kendi maaşını karşılaşacak bir ekip bulması halinde sarı-kırmızılı takımdan ayrılacak.
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