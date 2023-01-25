"Sahada kalalım"

Ali Koç'un "İstediğiniz zamanda, istediğiniz kanalda karşılaşalım" çağrısına Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'ten flaş yanıt geldi. Özbek, açıklamasında şu ifadeleri kullandı: "Tarafıma yaptığınız çağrı metnini üzülerek okudum. Bu metinle, başkanı olduğunuz Fenerbahçe'nin Türk futbolunda "Herkes için adalet" arayışımıza katkı sağlamak yerine, futbolu sahanın dışına çıkarma amacına yönelik bir çaba içerisinde olduğu net bir şekilde görülüyor. Bu tip beyhude çabaların sebeplerini gayet iyi anlıyorum. Sahada yaşanan başarısızlıkları saha dışında, bir umutla telafi etmeye çalışan bu tip yaklaşımların Türk futboluna faydası olmayacağını sizler de bizim gibi biliyorsunuz."

"KENDİLERİ İÇİN AYRICALIK İSTEYİP..."

"Biz futbolun sahada oynandığını ve adaletin herkes için önemli olduğunu tüm paydaşlara hatırlatmaya devam edeceğiz. Kendileri için ayrıcalık isteyip sistemi buna göre dizayn etmeye çalışanların karşısında da her zaman duracağız. Zaman zaman hepimiz yaşanan gerginliklerden etkilensek de Türk futbolunun ve kulüplerimizin vizyonunu geliştirmek, değerini artırmak için ortak bir çaba ve sağduyuyla hareket etmek, hepimizin sorumluluğu olmalı. Biz tüm bu aksi çabalara inat, rekabetimizi saha içinde sürdüreceğiz." Direkt Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a hitaben yazılan açıklama paylaşım rekorları kırdı.